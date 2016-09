Concedieri masive din băncile chineze

Primele patru bănci din China au anunţat, pentru prima jumătate a acestui an, o scădere cu 1,5% a numărului de angajaţi, respectiv 23.300 de persoane faţă de finele anului trecut.

Acestea sunt cele mai mari reduceri din ultimii şase ani, care au afectat peste 1,62 de milioane de angajaţi ai Agricultural Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank Corp. şi Bank of China. Agricultural Bank of China, cel mai mare angajator din sistemul bancar, a anunţat o scădere sub 500.000 a numărului de salariaţi.

Deşi o scădere a locurilor de muncă în prima jumătate a anului nu este neobişnuită, declinul de 25.000 de slujbe este cel mai mare din ultimii şase ani. Ca peste tot în lume, este de aşteptat ca forţa de muncă să se mişcoreze în continuare, din cauza înlocuirii persoanelor cu maşinării.