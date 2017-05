Creştere de 11,3% pentru afacerile de software

În 2016, cifra de afaceri a sectorului de software şi servicii IT din România s-a majorat cu 11,3%, la 3,6 miliarde de euro, faţă de 2015, iar previziunile pentru 2017 sunt de peste 4 miliarde de euro.

Potrivit celei de-a patra ediţii a Raportului Software and IT Services in Romania, publicat de Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), cifra de afaceri din 2016 se datorează, în primul rând, exporturilor de software şi servicii, a căror valoare a crescut cu 18,7% faţă de 2015, reprezentând 74% din cifra de afaceri a sectorului.

În schimb, valoarea pieţei interne, care reprezintă aproximativ 26% din veniturile totale ale sectorului, a scăzut cu 5,7%, la 935 milioane de euro. Prognoza de creştere medie anuală pentru următorii trei ani rămâne la aproximativ 15%, în staţionare faţă de estimarea comunicată în ediţia din 2016 a raportului. De asemenea, ponderea exporturilor în totalul cifrei de afaceri a sectorului este în creştere şi va atinge 79%, în 2020.