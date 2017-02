EPS anticipează creşteri de preţuri la case

Eurobank Property Services (EPS) a lansat cel mai recent raport al Indicelui Proprietăţilor Rezidenţiale pentru piaţa din România, aferent celui de-al patrulea trimestru din 2016.

La nivel naţional, în conformitate cu cea mai recentă estimare a indicelui rezidenţial calculat de EPS pentru România, evoluţia preţurilor rămâne stabilă, prezentând o creştere de 1,4% în cel de-al patrulea trimestru din 2016 comparativ cu trimestrul al treilea al anului 2016, când a fost înregistrată o creştere de 0,1%. Trendul crescător înregistrat în evoluţia de la an la an a continuat şi este reflectat în creşterea totală de 4,2% faţă de trimestrul similar al anului 2015.

Stabilizarea preţurilor, alături de creşterea medie anuală de 0,9% înregistrată în ultimii cinci ani, indică faptul că stagnarea va continua pe piaţa rezidenţială din România, dare este vizibilă o tendinţă de recuperare a preţurilor. Aceste semnale îmbucurătoare sunt confirmate şi în capitală, care îşi conservă trendul crescător de 4,8% de la an la an, peste evoluţia de 3,9% din trimestrul al treilea al anului trecut. Un trend crescător este observabil şi la indicele Bucureşti Periferie, cu un nivel de 4,3%, similar valorii din trimestrul al treilea 2016. Bucureşti Centru are şi el un nivel crescător de 4,2% de la an la an, în vreme ce pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov s-a înregistrat o creştere de 4,4% de la an la an, în al patrulea trimestru din 2016.

Cele opt diviziuni ale României au înregistrat trenduri crescătoare de la an la an, cu o medie de 4%, singura creştere moderată fiind observată în Diviziunea Nord, cu doar 0,4%.

Indicii individuali ai celor mai mari 11 oraşe din România prezintă o performanţă în general stabilă, în trimestrul al patrulea din 2016, cu fluctuaţii trimestriale care par să fie alcătuite mai degrabă din corecţii pe termen scurt sau din zgomot statistic, decât să reprezinte indicaţii ale unor performanţe solide, fie pozitive, fie negative. Pe de altă parte, evoluţia de la an la an arată trenduri crescătoare solide pentru cele mai multe dintre marile oraşe.

Preţurile unităţilor noi din Bucureşti au continuat să depăşească nivelul mediu, cu o valoare de 4% de la an la an. Evoluţia pozitivă a preţurilor unităţilor noi din Bucureşti conduce la o creştere a preţurilor pe acest segment şi la nivel naţional de 3,6% de la an la an.

În concluzie, noul raport al indicelui rezidenţial calculat de EPS sugerează că piaţa este stabilă, în zonele din afara marilor oraşe, în vreme ce indicii individuali ai celor 11 oraşe mari arată o creştere minoră a preţurilor, semnale ale formării unui trend consistent. Semnele că şi indicele naţional pare să îşi modifice trendul sugerează că stagnarea preţurilor se apropie de final şi că avansul preţurilor va deveni un trend relevant chiar şi la nivel naţional.