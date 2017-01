Fiscul extinde Spaţiul Privat Virtual la persoanele juridice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală extinde serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV) pentru toţi contribuabilii. Astfel, pe lângă persoanele fizice, şi contribuabilii persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică pot opta să primească, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, acte administrative fiscale emise în formă electronică de organul fiscal central, precum şi alte documente, dacă accesează serviciul SPV.

La rândul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV: declaraţiile fiscale, contractele de cedare a folosinţei bunurilor, precum şi diverse cereri sau sesizări. Prin SPV, se pot comunica următoarele categorii de documente: în mod automat, actele administrative fiscale (decizii de impunere, decizii referitoare la obligaţii de plată accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, etc.), actele de executare (somaţii) şi alte acte emise de MFP – ANAF în executarea legii, cum ar fi notificări, înştiinţări, aviz de inspecţie fiscală etc; documentele sau alte acte emise de MFP – ANAF la cererea solicitantului cum sunt certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit, certificatul de cazier fiscal şi altele asemenea; informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale persoanei fizice, juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică; declaraţiile fiscale sau diverse cereri adresate MFP – ANAF: cerere de informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală (cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări de informaţii publice etc); „Buletinul informativ“, care conţine informaţii publice atât cu caracter fiscal, cât şi nefiscal, dar care sunt de interes pentru contribuabili (anunţuri de valorificare a bunurilor, anunţuri de achiziţii de bunuri şi servicii, etc.). Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Serviciile de comunicare electronică oferite prin SPV sunt gratuite şi disponibile 24 de ore din 24. Pentru înrolarea în SPV, persoanele juridice, entităţile fără personalitate juridică, împuterniciţii persoanelor fizice, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care în relaţia cu organul fiscal se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare completează un formular electronic şi se identifică electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate. În acelaşi scop, celelalte persoane fizice trebuie să completeze online un formular într-o pagină web securizată (https) şi, din motive de securitate şi protecţie a datelor personale, să îşi certifice identitatea prin indicarea unei informaţii fiscale cunoscute numai de ANAF şi persoana respectivă, aşa cum este cerută de aplicaţia informatică, respectiv numărul de înregistrare al unei decizii emise de ANAF pe numele său. În cazul în care contribuabilul nu este în posesia unei decizii primite anterior de la ANAF, este necesară deplasarea la ghişeul oricărui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate.