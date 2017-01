Fondul Proprietatea mai răscumperă 640 de milioane de acţiuni

Fondul Proprietatea (FP) vrea să răscumpere 640 de milioane de titluri proprii, emise sub formă de acţiuni şi de certificate de depozit globale (GDR), în cadrul celui de-al şaptelea program de răscumpărare.

Franklin Templeton Investment Management, administratorul FP, a numit Wood & Company Financial Services în calitate de intermediar pentru achiziţia de acţiuni şi intenţionează să numească Goldman Sachs International şi Wood & Company Financial Services în calitate de Dealeri Manageri şi The Bank of New York Mellon în calitate de Tender Agent în legătură cu achiziţia de certificate de GDR.

Detaliile complete ale ofertei, inclusiv preţul, vor fi anunţate dacă şi când oferta va fi în fapt implementată şi va fi obţinută aprobarea de la ASF, FP estimând că aceasta va fi primită în termen de 10 zile lucrătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Execuţia zilnică a programului de răscumpărare a acţiunilor listate la Bursa de Valori Bucureşti şi GDR-urile listate la London Stock Exchange a fost suspendată din 23 ianuarie 2017. Orice eventuală reluare, dacă oferta va fi lansată, se va petrece după închiderea ofertei de cumpărare.

Decizia FP de a începe noua ofertă publică va depinde de mai mulţi factori, inclusiv condiţiile de piaţă şi de aprobarea de către ASF a documentaţiei.