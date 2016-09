FP va continua să distribuie numerar

Franklin Templeton Investment Management, administratorul de investiţii al Fondului Proprietatea (FP), a prezentat politica de distribuţii anuale de numerar actualizată.

Administratorul îşi menţine angajamentul de a face returnări de numerar către acţionari anual (cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare şi obţinerii aprobărilor necesare) şi a modificat politica de distribuţii anuale de numerar a FP.

Astfel, în absenţa unor condiţii de piaţă sau circumstanţe excepţionale şi sub rezerva oricăror restricţii datorate reglementărilor legale sau fiscale din România şi sub rezerva disponibilităţilor de finanţare, administratorul FP intenţionează să recomande o distribuţie de numerar pentru fiecare an financiar echivalentă cu 100% din suma dintre (i) veniturile din dividende ale Fondului de la societăţile din portofoliu (ii) şi dobânzile aferente lichidităţilor, (iii) minus cheltuieli şi impozite şi (iv) minus repartizările obligatorii la rezerve conform reglementărilor în vigoare, în fiecare caz pentru anul respectiv, dar nu mai puţin de 0,05 lei pe acţiune.

Distribuţiile de numerar urmează a fi plătite acţionarilor prin intermediul unei returnări de capital (prin reducerea valorii nominale a acţiunii) şi/sau sub forma dividendelor, în fiecare caz sub rezerva oricăror restricţii datorate reglementărilor legale sau fiscale din România. În cazul distribuţiilor de dividende (acolo unde este permis de legislaţia aplicabilă), suma distribuită va fi determinată pe baza informaţiilor financiare auditate. În cazul returnărilor de capital, suma distribuită va fi determinată drept cea mai bună estimare pe baza celor mai recente informaţii financiare disponibile managementului la data propunerii hotărârii.

Acţiunile neplătite şi acţiunile proprii deţinute nu dau dreptul la distribuţii de numerar. Politica de distribuţii anuale de numerar nu limitează returnările suplimentare de numerar şi răscumpărările de acţiuni proprii care vor putea fi recomandate de către administratorul de investiţii separat, sub rezerva disponibilităţii de finanţare şi în funcţie de nivelul de discount, în conformitate cu declaraţia de politică investiţională.