Îndatorarea populaţiei şi a companiilor financiare reprezintă 42% din PIB

11,2% dintre companiile nefinanciare active au un credit bancar, conform datelor de la finalul anului 2016.

Dintr-un total de 608.246 companii nefinanciare active, adică cele care au depus bilanţurile la Ministerul Finanţelor Publice, 68.088 au un credit bancar la sfârşitul anului 2016, respectiv 11,2%, din care 8% doar de la bănci şi 3,2% atât de la bănci cât şi de la IFN. „Valoarea mediană a creditelor bancare din stoc acordate firmelor este de 78.300 de lei, o valoare redusă care nu ne duce cu gândul la finanţarea unor mari proiecte investiţionale. În primul rând, fiecare are o problemă de bancabilitate, care provine din capitalizarea scăzută. Capitalul social de pornire este încă de 200 de lei, iar 268.670 de firme au capital negativ, ceea ce înseamnă că datoriile au epuizat capitalul. Aceste firme ar trebui, în mod normal, să se capitalizeze sau să iasă de pe piaţă. Din păcate, Legea 31/1990 nu prevede sancţiuni, iar situaţia firmelor care înregistrează, an de an, pierderi şi subzistă din împrumuri de la acţionari trebuie să facă obiectul unei analize a tuturor factorilor implicaţi“, a declarat Liviu Voinea, viceguvernator al BNR, în cadrul unei conferinţe organizată de Coface.

Voinea a explicat că diferenţa dintre îndatorarea totală şi creditarea totală ascunde şi concurenţa pentru băncile locale din afara sectorului bancar autohton, anume, băncile nerezidente, IFN, cumpărătorii de pachete de credite neperformante, care se transformă în intermediar financiar, şi, într-o fază incipentă, creditul online, inovaţiile tehnologice financiare. Potrivit lui Voinea, analiza structurii pasivului firmelor româneşti relevă că acestea se finanţează preponderent prin datorii, 68% din totalul bilanţier, conform datelor de la finalul anului 2015, sunt deci slab capitalizate. Dintre acestea, cele mai importante sunt datoriile faţă de partenerii comerciali, 19% din pasiv, şi cele faţă de entităţile afiliate şi acţionari, 13%. În ultimii 20 de ani, s-a observat o modificare semnificativă a structurii pasivului prin creşterea ponderii datoriei în totalul resurselor companiilor în detrimentul capitalurilor. Ponderea datoriilor în total pasiv s-a majorat de peste 3 ori, de la 20%, în 1994, la 68%, în prezent. Din anii 2000, s-a înregistrat şi o reducere a calităţii capitalului deţinut de firme, potrivit lui Voinea. El a adăugat că îndatorarea totală a companiilor nefinanciare şi a populaţiei reprezintă 42% din PIB, din care 26% din PIB este îndatorarea totală a companiilor nefinanciare.