Întârzieri la plata datoriilor în funcţie de profesie

Pentru românii cu profesii în domeniile medical şi comercial, probabilitatea de a avea întârzieri la plata datoriilor este mai mare, având în vedere că 47%, respectiv 50% dintre aceştia au înregistrat restanţe la plata datoriilor curente, conform unui sondaj comandat de KRUK Group cu ocazia celei de a şaptea ediţii a sărbătoririi iniţiativei Ziua fără datorii în România.

Aproximativ 43% dintre respondenţi s-au confruntat cu întârzieri la plata datoriilor precum chirii, abonamente telecom sau rate bancare. În cadrul studiului au fost luate în considerare 9 ramuri profesionale: servicii, comerţ, construcţii, transporturi, finanţe, IT, domeniul medical, educaţie şi servicii publice, din Polonia, România, Cehia, Slovacia, Germania, Spania şi Italia.

Deşi beneficiază de salarii relativ mari, specialiştii industriei IT nu sunt cheltuitori frivoli: numai italienii şi polonezii cheltuiesc, adesea, mai mult decât îşi pot permite. Datoriile financiare ale angajaţilor din industria IT reprezintă aproximativ o tremie din bugetul acestora. Acestea reprezintă cea mai mica proporţie din bugetul IT-iştilor români şi cea mai mare proporţie din bugetul specialiştilor IT slovaci.

De asemenea, spaniolii, polonezii şi germanii cheltuiesc mai mult de 10% din bugetul lor pe distracţii. În ultimii 3 ani, o treime dintre angajaţii industriei IT au trecut printr-o perioadă fără slujbă. Excepţia o reprezintă germanii. Numai 19% s-au confruntat cu această situaţie.

IT-iştii români şi spanioli recurg, de multe ori, la un credit, comparativ cu celelalte ţări participante în cercetare.

Totodată, rezultatele cercetării din România subliniază plăcerea respondenţilor de a lucra, uitând că au un salariu mic. Acest lucru este mai pregnant la industriile IT (83%), domeniul medical (84%), educaţie (83%), servicii publice (85%). Singura ramură profesională ai căror reprezentanţi nu se regăsesc în această afirmaţie este Comerţul.

Imprevizibilităţile vieţii reprezintă o altă similaritate cu care respondenţii se confruntă. Cheltuielile neaşteptate, împreună cu problemele de sănătate şi pierderea slujbei situaţiile în care indivizii din toate ramurile profesionale se confruntă cu un disconfort psihologic major. Cei din IT sunt singurii care fac o excepţie.

Din cercetare reiese că statutul de datornic nu este confortabil şi nici convenabil. Creditul este o soluţie extremă în situaţii financiare dificile pentru toţi respondenţii (între 57% şi 65%). Atracţia faţă de extravaganţă pare stăpânită de către respondenţi, dar uneori este uitată.

Sondajul a fost realizat de KANTAR TNS în perioada 29 septembrie - 19 octombrie 2017. Din 2009, KRUK sărbătoreşte Ziua fără Datorii, în care fiecare se gândeşte dacă datorează bani cuiva, dacă are o datorie morală sau a făcut o promisiune pe care încă nu a onorat-o sau dacă cineva îi este dator.