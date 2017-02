Investigaţie la preţul carburanţilor

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a anunţat că instituţia pe care o conduce a început o investigaţie pe piaţa carburanţilor, pentru a afla de ce, în România, preţurile sunt mai mari decât media din Uniunea Europeană.

Chiriţoiu a arătat că preţurile sunt apropiate în toată Europa, iar faptul că România are resurse este mai puţin important. „Întrebarea este de ce, de un an de zile, este mai mare preţul decât media UE? Aici căutăm o explicaţie, pentru că, tradiţional, preţul în România era un pic sub medie. De undeva de la începutul anului trecut, suntem peste medie, vorbim despre preţul fără taxe. Cu taxe, suntem jos, statul român taxează mai puţin decât altele. Unde intervin companiile este partea fără taxe. Este o evoluţie relativ nouă pe care nu o înţelegem pe de-a-ntregul, aşa că am lansat o investigaţie. Vrem să înţelegem exact care sunt schimbările care au dus la această evoluţie, pentru noi surprinzătoare“, a explicat Chiriţoiu, la o dezbatere pe teme energetice, citat de Agerpres.