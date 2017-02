L’Oréal ar putea vinde The Body Shop

Compania franceză L’Oréal studiază o posibilă vânzare a lanţului britanic de magazine The Body Shop contra sumei de un miliard de euro.

L’Oréal a cerut băncii Lazard să studieze opţiunile posibile pentru The Body Shop, dar cea mai probabilă variantă este vânzarea completă, relatează Agerpres.

L’Oréal a cumpărat The Body Shop, acum 11 ani, plătind 945 de milioane de euro, pentru a accede pe piaţa produselor cosmetice pe bază de ingrediente naturale. The Body are peste 3.000 de magazine în 66 de ţări.

Luna trecută, L’Oréal a cumpărat trei mărci de îngrijire a pielii de la grupul canadian Valeant Pharmaceuticals cu suma de 1,3 miliarde de dolari, iar, în 2016, a achiziţionat marca americană IT Cosmetics cu 1,2 miliarde de dolari.