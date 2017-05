MFP va lansa noi titluri de stat pentru populaţie

Potrivit lui Ştefan Nanu, directorul Trezoreriei Statului, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va lansa o nouă emisiune de titluri de stat pentru populaţie.

„După succesul de anul trecut, când am anunţat 100 de milioane şi a fost o cerere de peste 730 milioane lei, suntem cumva obligaţi să revenim cu o emisiune în cadrul programului Fidelis. Am demarat procesul pentru această emisiune. Am transmis cererea de ofertă către instituţiile financiare care sunt înregistrate la Bursa de Valori pentru astfel de intermediere. Vom selecta sindicatul de intermediere, după care vom parcurge şi ceilalţi paşi. Sperăm ca undeva la sfârşitul lunii iunie, începutul lunii iulie să înceapă perioada de subscriere efectivă din partea populaţiei. Ne-am gândit să lungim un pic maturitatea. Dacă până acum am avut titluri de stat pe 2 ani, acum vom merge pe trei ani pentru a încuraja economisirea pe termen lung“, a anunţat Nanu, conform unei înregistrări video publicate de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) pe pagina de Facebook.

De asemenea, din septembrie, vor fi lansate, trimestrial, certificate de Trezorerie.