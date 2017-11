Prea multe credite, pentru prea mulţi îndatoraţi

Potrivit lui Eugen Rădulescu, şeful Direcţiei de Stabilitate Financiară din BNR, banca centrală este îngrijorată de acordarea de credite unor persoane supraîndatorate.

„Nu mai vorbim de 2-3 credite, ci de credite de ordinul miilor, zecilor de mii, dacă nu mai rău. Cei care au credite din mai multe surse le vor plăti, întâi, pe cele mai scumpe. Atunci, vor plăti la IFN, nu vor plăti la bănci, nu-şi vor plăti impozitele”, a explicat Rădulescu.

„Suntem într-o situaţie în care gradul de îndatorare al persoanelor creşte. Nu numai că avem un grad de îndatorare care creşte neuniform distribuit pe trepte de venituri. Din datele centralizate de noi la bancă, avem informaţia că, la nivelul persoanelor din ultima treime de venituri, veniturile cele mai de jos, serviciul datoriei în veniturile disponibile este aproape de 70%.

Asta, în condiţiile în care am avut cele mai scăzute dobânzi din istorie. Niciodată nu am avut dobânzi atât de mici. Calculul nostru a fost că la 2% în plus la dobândă, din care unul s-a şi întâmplat, ajungem la 80%, de la 70%, din venitul disponibil şi devine povară de plată a ratei scadente. Aceste evidenţe nu cuprind toate creditele. Nu avem creditele de la IFN care nu sunt în Registrul special. Nu avem decât câteva credite de la o serie de IFN care au acceptat să raporteze nişte date la Biroul de credite. Informaţia pe care o avem nu e completă”, a declarat oficialu.