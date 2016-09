Primele bancnote din plastic în Marea Britanie

Din 13 septembrie 2016, Banca Angliei a pus în circulaţie bancnote noi de cinci lire sterline, din plastic, mai sigure şi mai rezistente decât cele de hârtie.

Pe reversul bancnotelor de 5 lire sterline, este imprimat chipul lui Winston Churchill şi un citat dintr-un discurs rostit de prim-ministrul Marii Britanii, în Parlament, în 1940, în timpul celui de-Al doilea război mondial: „I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat“ („Nu am nimic altceva de oferit decât sânge, luptă, lacrimi şi sudoare“).

La fel ca bancnotele noastre, noile cupiuri britanice nu se vor deteriora dacă ajung în maşina de spălat şi sunt mai greu de falsificat.

Fiecare bancnotă ar urma să aibă o durată de viaţă de circa cinci ani, de două ori şi jumătate mai mult decât cupiurile actuale.

Deşi se murdăresc mai greu, sunt rezistente la umezeală şi la îndoiri repetate, bancnotele nu pot fi călcate cu fierul, pentru că se deteriorează la temperaturi de peste 120 de grade Celsius.

Banca Angliei va tipări, în prima fază, 440 de milioane de bancnote noi, iar populaţia va începe imediat să primească de la bancomate şi bănci bancnotele noi. Bancnotele vechi de cinci lire sterline, care poartă chipul lui Elizabeth Fry, vor fi folosite până în mai 2017.

De anul viitor, Banca Angliei va emite şi va pune în circulaţie bancnote din plastic cu valoarea de 10 lire sterline, iar, din 2020, cupiuri de 20 de lire sterline.