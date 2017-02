Profit de 1,26 miliarde de euro pentru Erste

Erste Group a obţinut, anul trecut, cele mai bune rezultate înregistrate vreodată, în frunte cu un profit net de 1,26 miliarde de euro.

Costurile de risc au scăzut datorită îmbunătăţirii calităţii activelor care a făcut ca rata creditelor neperformante să scadă sub 5%. Venitul operaţional s-a redus moderat, sub presiunea contextului caracterizat de dobânzi reduse, iar costurile operaţionale s-au majorat ca urmare a investiţiilor în sistemele IT şi în digitalizare. Creditarea a crescut la un nivel rezonabil, cu aproape 5 miliarde de euro credite nete nou acordate în 2016, în timp ce depozitele clienţilor s-a majorat cu peste 10 miliarde de euro.

În contextul în care Europa Centrală şi de Est şi-a menţinut ritmul accelerat de creştere peste media din zona euro, toate subsidiarele Grupului Erste au avut rezultate bune, contribuind la profitul net solid. Grupul şi-a crescut de peste două ori baza de capital faţă de începerea crizei financiare globale, îmbunătăţindu-şi semnificativ indicele capitalului comun de rang 1, la 13,4%, la finalul anului. Pe baza acestor rezultate bune, grupul propune plata unui dividend de un euro pe acţiune.