Reduceri de dobânzi la creditele ipotecare în lei

CEC Bank a redus dobânzile creditelor ipotecare în lei pentru cumpărarea sau construirea de locuinţe în Bucuresti, judeţul Ilfov, reşedinţele de judeţ şi din alte localităţi.

Lista completă a oraşelor eligibile este disponibilă pe site-ul CEC. Pentru creditele ipotecare destinate achiziţionării/construirii imobilelor situate în unele localităţi, clienţii băncii beneficiază de dobândă compusă din ROBOR la şase luni, plus 2,40% pe an (în cazul în care creditul este luat la pachet cu credit prin card), respectiv ROBOR la şase luni, plus + ,50% (fără credit prin card).

Pentru avans egal sau mai mare de 30%, nivelul dobânzii va fi ROBOR la şase luni, plus 2,15% pe an (dacă creditul este contractate la pachet cu credit prin card), respectiv ROBOR la şase luni, plus 2,25% pe an (fără credit prin card). Avansul minim este de 15%, iar perioada de creditare este de maximum 35 ani.