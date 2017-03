Românii au deprins plăţile online de taxe şi impozite

În „Memoriile unui bătrân crocodil” cititorul va descoperi un Tennessee Williams care nu are cum să nu cucerească: o personalitate puternică, dificilă şi autodistructivă care nu se menajează absolut deloc, nu ascunde nimic sub covor şi nu are în niciun moment tentaţia de a-şi cosmetiza viaţa spectaculoasă, scandaloasă şi plină de excese.