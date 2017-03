Zeci de miliarde de lei stau aproape degeaba în depozite pe termen scurt

Românii ţin peste 55 miliarde de lei în depozite pe termen foarte scurt, cu scadenţa de o zi, banii neproducând beneficii consistente pentru deponenţi sau economie, potrivit reprezentanţilor celor mai mari fonduri de investiţii din România care au participat la „Primăvara Investiţională“, eveniment organizat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

„Anul trecut, au crescut depozitele populaţiei şi aproape 15 miliarde de lei s-au dus în plus în depozite overnight. Banii aceia nu produc suficient pentru client şi aproape zero pentru economie, deci nimeni nu are de câştigat“, potrivit lui Mihai Purcărea, CEO al BRD Asset Management, citat de BVB.

Administratorii de fonduri de investiţii au mai afirmat că educaţia financiară deficitară este unul dintre motivele care explică apetenţa românilor pentru depozite, în detrimentul plasării economiilor în fonduri de investiţii, piaţa de capital sau alte instrumente financiare.

„În afară de stocul de depozite, trebuie să ţinem cont că peste 90% din banii investiţi stau în cvasi-depozite, acele fonduri de obligaţiuni care aduc mai mult decât un depozit bancar, însă, pe termen lung, spre deosebire de acţiuni, nu pot capta creşterea economică“, a explicat Dragoş Manolescu, directorul general adjunct al OTP Asset Management.

Potrivit unui studiu realizat pentru Erste Asset Management, dacă ar câştiga mâine 100.000 de euro, românii ar investi într-o afacere (15,5%), în călătorii (15,1%) sau în imobiliare (14,2%). Numai 1,5% şi-ar plasa banii într-un fond de investiţii.