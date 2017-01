Banda celor doi

Preşedintele PSD şi premierul vor participa la ceremonia învestirii în funcţie a noului preşedinte al SUA, Donald Trump. Unul va pleca azi spre Washington, celălalt mâine.

Comunicatul transmis de Administraţia Prezidenţială în legătură cu acest lucru este menit să ne lumineze asupra unor chestiuni care, altfel, treceau neobservate. Comunicatul atrage atenţia că sub ştirea, aparent banală, a plecării celor doi demnitari români la Washington colcăie un întreg arsenal de infracţiuni faţă de care DNA nu poate rămâne indiferentă.

Cu vigilenţa sa recunoscută inclusiv prin înaltele decoraţii primite de la ambasadele mai multor state şi care a transformat România în poligonul celei mai aprige lupte anti-corupţie de pe mapamond, Laura Codruţa Kovesi trebuie să se sesizeze de îndată şi să deschidă dosare penale cetăţenilor Dragnea Liviu Nicolae şi Grindeanu Sorin Mihai pentru comiterea mai multor infracţiuni.

Astfel, este evident că participarea la o astfel de ceremonie, care se va afla în atenţia întregii lumi, are ca scop obţinerea unor foloase nepatrimoniale necuvenite pentru sine şi pentru alţii, constând în creşterea capitalului de imagine al celor doi, ca şi al partidului din care ei fac parte. DNA are o vastă experienţă pentru întocmirea unor rechizitorii pe această temă. Cazul faţadelor vopsite din Craiova, considerate folos necuvenit al primăriţei Olguţa Vasilescu sub forma popularităţii dobândite în acest fel, este deja predat în manuale.

Procurorii au mai experimentat această ficţiune de infracţiune a folosului necuvenit inclusiv în cazul numitului Dragnea Liviu Nicolae. După cum se ştie, acesta a fost deja condamnat pentru că – citez din acuzaţia procurorilor – „în calitate de secretar general al PSD, şi-a folosit influenţa pentru a obţine un folos nepatrimonial pentru partid, constând într-o prezenţă de minimum 60% la votul de la referendumul din 29 iulie 2012 care să garanteze validarea acestuia“. O frază epocală!

Această jurisprudenţă unică în lume este suficientă pentru a arăta că, în cazul de faţă, este vorba tot despre nişte foloase necuvenite pe care cei doi le obţin pentru cariera lor politică, dar, implicit, şi pentru formaţiunea politică de care ei aparţin.

Cei doi cetăţeni sunt pasibili, apoi, de tentativa uzurpării de calităţi oficiale, infracţiune grav pedepsită de Codul penal democratic şi modern al României băsiste.

Folosindu-se de calitatea pe care ei o deţin în instituţiile de care aparţin – un partid politic aflat la guvernare şi, respectiv, Guvernul – cei doi induc percepţia că vizita lor ar avea un caracter oficial, ca reprezentând statul român. Nimic mai fals. Cum bine arată comunicatul Administraţiei Prezidenţiale – instituţia diriguitoare în stat – „şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Washington sunt singurii care îi reprezintă oficial pe şefii de stat şi guvernele lor la evenimentele de învestitură. Nicio delegaţie străină, cu atât mai puţin şefi de stat sau de guvern, nu este, potrivit acestei cutume, invitată oficial cu această ocazie“. (Împrejurarea că premierul Ungariei, de pildă, se va afla şi el la Wasghington, nu face decât să ilustreze, o dată în plus, caracterul acestui politician oportunist, promotor al unei politici deviaţioniste, care întreţine relaţii neprincipiale cu marele duşman de la Răsărit şi care nu poate reprezenta, din acest motiv, vreun fel de circumstanţă pentru atitudinea condamnabilă a celor doi demnitari români).

Neputând reprezenta oficial statul român – cum bine arată comunicatul de la Cotroceni – se pune întrebarea pe cine reprezintă cei doi cetăţeni care se duc la ceremonia de învestire a preşedintelui american? Procurorii coordonaţi de Laura Kovesi vor putea deduce cu limpezime logică răspunsul că demnitarii în cauză se reprezintă pe ei înşişi, iar acţiunea lor samavolnică, nefiind oficială, nu poate fi decât una individuală şi particulară, reprezentând o tentativă de uzurpare a unor calităţi oficiale.

La acest punct al raţionamentului, procurorii vor putea constata existenţa de la sine a unei alte infracţiuni – şi anume aceea de deturnare de fonduri, din moment ce Camera Deputaţilor este cea care va achita din fonduri publice costurile deplasării numitului Dragnea Liviu Nicolae până la Washington şi retur. Similar, probabil, se vor petrece lucrururile şi în cazul premierului, ale cărui costuri de deplasare vor fi suportate tot din bani publici. Or, în atari condiţii, când bani publici sunt folosiţi pentru acţiuni personale, deturnarea de fonduri este în afara oricărui dubiu.

Tot comunicatul de la Cotroceni ne luminează şi în altă privinţă, şi anume cu privire la întâlnirile pretins oficiale care vor avea loc cu ocazia ceremoniei respective. Iată cum răsună Dealul, să se-audă până în vale şi chiar dincolo de Gârlă: „Delegaţii formate din reprezentanţi ai unor instituţii sau partide care participă la evenimente organizate în marja ceremoniilor oficiale inaugurale nu reprezintă oficial statul român“.

Precizarea este binevenită, în contextul în care numiţii Dragnea şi Grindeanu anunţă că vor avea o întâlnire cu viitorul consilier pentru securitatea naţională al SUA, generalul Michael Thomas „Mike“ Flynn, fost şef al Defense Intelligence Agency, precum şi cu vicepreşedintele Mike Pence. Aceste acţiuni trebuie cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de cumpărare de influenţă, existând suspiciuni rezonabile că făptuitorii au transformat călătoria lor la Washington într-un prilej de obţinere în folos propriu şi necuvenit a protecţiei autorităţilor americane pentru acţiunile lor politice viitoare.

Cei doi pot fi cercetaţi, de altfel, şi pentru delictul de insubordonare faţă de autoritatea statului, permiţându-şi să-şi abandoneze câteva zile bune răspunderile ce le-au fost încredinţate şi să plece la o acţiune peste hotare fără să aibă acordul celei mai înalte puteri a statului, Preşedinţia României, subminând totodată şi monopolul autodeclarat al dlui Iohannis pentru astfel de întâlniri.

La acest punct al faptelor, procurorii trebuie să ia act şi de faptul că, neexistând un mandat oficial pentru această deplasare, coroborat cu atribuţiile constituţionale exclusive pe care preşedintele le are în domeniul politicii externe, cei doi sunt culpabili şi de infracţiunea trădării de ţară, din moment ce vor avea convorbiri fără viză de la Cotroceni.

Cumulul de infracţiuni menţionate justifică o necesară extindere a cercetărilor, fiind la mintea cocoşului, darămite a unor procurori de elită, că acţiunea „bandei celor doi“ nu era posibilă fără complicitatea unor forţe externe străine intereselor naţionale ale poporului român. DNA va trebui să ceară constituirea unei comisii rogatorii care să cerceteze aspectul constituirii unui grup infracţional transfrontalier care a făcut posibilă vizita celor doi.

Solicitarea unei astfel de comisii rogatorii ar fi un debut foarte bun al comunicării autorităţilor române cu noua administraţie a SUA, arătând dintru început hotărârea fermă, de neclintit, neostoită, a Bucureştiului de a lupta împotriva corupţiei, oriunde s-ar afla.

E adevărat că invitaţia pentru cei doi a fost trimisă de un oarecare Elliott Broidy, vicepreşedintele comisiei prezidenţiale pentru ceremonia de învestire a noului preşedinte, dar comisia rogatorie va trebui să stabilească împrejurările în care o astfel de invitare a fost posibilă, fără consultarea prealabilă a Palatului Cotroceni, a staţiei CIA de la Bucureşti şi, desigur, a Excelenţei Sale Amabasadorul Hans Klemm, care ştie cel mai bine cine merită şi cine nu să meargă la Washington.

Tot comisia rogatorie va trebui să verifice dacă acest Broidy a îndeplinit condiţiile de integritate pentru a putea semna astfel de invitaţii şi a se afla în inelele apropiate ale preşedintelui ales. Conform unui ziar de mare deontologie din România, Elliott Broidy este un om de afaceri din California, de origine israeliană, care a fost găsit vinovat de acordarea, în anul 2009, a unei mite de un milion de dolari. Totuşi, acest lucru nu l-a împiedicat să intre ulterior în echipa lui Trump. Dar pe noi nu ne privesc deciziile de peste Ocean. Noi avem alte criterii de integritate, pe baza cărora acest individ nici n-ar fi putut să calce în Washington, darămite să mai şi semneze invitaţii la o asemenea ceremonie.

De aceea, invitaţia aceasta trebuia respinsă cu hotărâre, trimisă retur sau aruncată la coş – din moment ce purta semnătura unui om cu „probleme de integritate“. Serviciile noastre ce-au păzit? Cum de au lăsat documentul să circule nestingherit spre destinatari ? Şi ne mai mirăm cum ne contaminăm de toate relele...

P.S. Precizez, pentru orice eventualiate, că textul de mai sus nu este, Doamne fereşte, vreo plângere penală, cum ar fi unii în stare să creadă!... Este doar un pamflet inspirat din „logica“ proceselor politice a acestor ani.

Într-un registru serios, trebuie să mai spun că, sub toate aspectele, reacţia Palatului Cotroceni la invitarea în SUA a celor doi demnitari români este deplorabilă.

Un preşedinte neranchiunos, cu mintea deschisă, un om superior şi cu sentimentul interesului naţional mai presus de orice s-ar fi bucurat de apariţia unei asemenea invitaţii; i-ar fi chemat pe cei doi, i-ar fi felicitat şi ar fi convocat o întâlnire informală mai largă, în care să se sfătuiască şi să exploreze – împreună cu ministrul de Externe, cu ambasadorul nostru la Washington, cu AmCham, chiar cu ambasadorul SUA la Bucureşti – ce se poate scoate maxim pentru România din împrejurarea prezenţei la Washington, la un asemenea eveniment, a şefului Parlamentului şi a şefului Guvernului României. Nimic din toate acestea.

Deplorabilă conduita dlui Iohannis. Chiar antinaţională...