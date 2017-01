Gravitatea situaţiei actuale din România nu constă deloc în aprobarea sau neaprobarea unor ordonanţe ori în cât de mare trebuie să fie bugetul SRI.

Nici protestele de stradă, după manualele pe care CIA le foloseşte în ţările pe care vrea să le facă praf, nu reprezintă vreo îngrijorare. În fond, cam jumătate dintre cei care demonstrau împotriva graţierii – figuri „de dreapta“, desigur – ar fi fost, probabil, potenţiali beneficiari ai acestei clemenţe, dacă li s-ar fi aflat îndeletnicirile. Dar despre calitatea umană a celor manipulaţi numai de bine...

Pentru că a le spune acestora că Prună, cea mai europeană ministră de Justiţie, a modificat anul trecut 72 de articole din Codurile penale tot prin OUG, fără să se audă nici pâs, este ca şi cum ai vrea să lipeşti o nucă de perete. A le mai spune că şi DNA s-a înfiinţat tot prin OUG, dată de această nimfă a anticorupţiei care este fosta procuroare ceauşistă Monica Macovei este tot o pierdere de vreme. Când o carte se loveşte de un cap şi sună a gol nu întotdeauna de vină este cartea.

Situaţia cea mai gravă pe care o cunoaşte ţara în această perioadă nu rezidă în lucrurile concrete pentru care protestează cei butonaţi pe Facebook din nişte camere obscure. Şi asta deoarece protestele vin şi trec. Ordonanţele vor fi adoptate, în cele din urmă – ca atare sau sub formă de legi. Bugetele se vor mai rectifica şi ele.

Pericolul real vine din starea de juisare inconştientă în care, la numai 27 de ani de când speram că am terminat cu Securitatea, sunt invocate şi adulate în plină stradă instrumentele represiunii – cătuşele, procurorii, puşcăria, DNA-ul, noua securitate... Acesta este elefantul de pe Strada Mare pe care nu-l vede nimeni – pericolul reinstaurării în masă a unei mentalităţi totalitare.

Să vezi oameni salivând de bucurie la ideea puşcăriei şi rostind veritabile incantaţii mistice la adresa represiunii este una dintre imaginile cele mai sinistre ce se putea imagina pentru România europeană. Alături de atragerea copiilor într-un joc murdar, pentru „creşterea emoţiei“, aşa cum scrie la manual... Nici măcar în Coreea de Nord nu cred că se poate întâlni aşa ceva – pentru că, acolo, cei adulaţi sunt măcar partidul şi conducătorul unic, nu şi uneltele de represiune ale acestuia...

O lozincă de la protestele de duminică – „DNA să nu ne laşi, vino şi la noi la Iaşi!“ – exprimă quintesenţa acestei mutilări dureroase a fizionomiei unui popor, pentru care manipulatorii detestabili ai acestor zile merită nu dispreţuiţi, ci de-a dreptul acuzaţi de crimă împotriva ceor mai elementare sentimente umaniste.

Să asistăm la imnuri de slavă închinate celor care, acum 27 de ani, sub altă întruchipare, dar cu acelaşi conţinut, au fost huliţi de un întreg popor şi călcaţi în picioare într-o revoluţie sângeroasă, este o uluitoare răsucire a istoriei, de care şi Băsescu, dar şi Iohannis sunt pe deplin responsabili.

Poate că unele observaţii raţionale din revendicările străzii vor fi luate în seamă sau nu. Legile de acum se pot schimba şi ele peste o vreme. Bugetele niciodată nu sunt bătute în cuie. Ceea ce pare însă de neclintit în rău este decizia iresponsabilă a dlui Iohannis de a împinge ţara într-un fel de război civil politic, conform declaraţiei pe care el i-a făcut-o în secret lui Tăriceanu, când i-a propus să treacă în tabăra sa.

Probabil că dl. Iohannis nu-şi dă seama de asta, dar consecinţele acţiunilor sale spre aşa ceva se îndreaptă. Şi spun că nu-şi dă seama pentru că, din păcate, nu putem conta pe inteligenţa ori pe cultura sa politică. Şi nici simţul istoriei nu-l dă afară din casă. Iar despre spiritul democratic – omul este pafarist cu totul. Complet nepregătit pentru funcţia pe care o ocupă şi orbit de ură pentru că n-a reuşit să-şi facă „Guvernul Său“, Iohannis nu vede elefantul care tropăie pe Strada Mare.

Unul dintre protestatarii din Bucureşti de duminică seara declara reporterului unei televiziuni: „Am un mesaj pentru domnul Klaus Iohannis. E timpul şi momentul să preia puterea totală împreună cu Armata şi să desfiinţeze Parlamentul, pentru că e format 70 la sută din oamenii ruşilor. Aceste două posturi, România TV şi Antena 3, trebuie scoase în afara legii. Mint cu neruşinare. Sebastian Ghiţă e omul ruşilor“, spunea protestatarul în direct.

Pericolul care paşte ţara nu rezidă nici în graţiere, nici în bugetul prea mic pentru SRI. Pericolul imens rezidă în faptul că am ajuns în 2017 să auzim în stradă un astfel de mod de gândire, pe care nimeni nu-l amendează în niciun fel!... Politicienii care defilau braţ la braţ cu acest personaj se hlizeau. Iar astfel de declaraţii sunt posibile pentru că asta e direcţia dată de la căpetenia statului, asta e directiva lui Vodă, ăsta e sensul imprimat şi încurajat în societate de la cel mai înalt nivel al ţării...

Desigur, s-ar putea spune că dl. Iohannis nu este vinovat de ce le trece prin cap diferiţilor oameni ieşiţi în stradă. Fals. El este vinovat pentru că, prin tot ceea ce face – sau nu face – încurajează astfel de manifestări. Sau, dacă nu le încurajează, cel puţin le tolerează. Sau, dacă nu le tolerează, nu face nimic să descurajeze astfel de abordări. Dimpotrivă, întreaga sa poziţionare în societatea românească este tocmai în direcţia spusă de acel protestatar – adică în dispreţul Constituţiei, al votului popular, al respectului pentru ceea ce este voinţa majorităţii.

Dl.Iohannis este prototipul de politician de care România a mai avut parte doar în anii ‘50. Un om care se ridică făţiş de partea securităţii şi procuraturii într-un stat care are nevoie de cu totul alte priorităţi nu s-a mai întâlnit în fruntea României de pe vremea în care ţara era sub ocupaţia trupelor sovietice şi sub comanda politrucilor şi comisarilor bolşevici.

Un om care afirmă că va declara „război total“ celor care au câştigat alegerile poate fi numit oricum, dar numai că este democrat nu.

Un om care rezumă viaţa unei ţări şi demnitatea unei naţii la „lupta anticorupţie“, defilând prin străinătate cu această etichetă blamabilă, nu poate fi catalogat decât ca fiind complet străin de interesele naţionale fundamentale ale ţării.

Un om care descinde inopinat peste un Guvern, bătând ca Vîşinschi, cu pumnul în masă, să nu cumva să adopte legile pe care are dreptul să le adopte, n-are ce căuta în fruntea unui stat democratic.

Un om care se pogoară în mijlocul unui protest ilegal, unde califică Parlamentul liber ales şi Guvernul legitim desemnat ca fiind „o gaşcă de penali“, pentru ca apoi să se cărăbănească în Mercedesul blindat nu merită pic de respect.

Un om care blochează bugetul unei ţări sub pretextul că noua securitate – nu Educaţia, nu Sănătatea, nu Asistenţa socială ! – n-a primit bani prea mulţi este un pericol pentru libertate.

Acesta este omul care a adus elefantul pe Strada Mare.