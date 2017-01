Ordonanţa turnesol

Proiectele celor două ordonanţe privind graţierea şi, respectiv, aplicarea deciziilor CCR sunt un turnesol care arată pe mâna cui a încăput justiţia, ce caracter şi ce pregătire au oamenii de acolo şi pe ce fel de susţinere se bazează ei.

Vedem câtă otravă curge prin venele unora, ce voluptate a răului îi mistuie pe alţii şi ce panică i-a cuprins pe mulţi dintre aşa-zişii magistraţi, că din cauza acestor ordonanţe vor pierde din putere, din „instrumente“, din „autoritate“.

Nu spectrul modificărilor propriu-zise, pe care unii nici nu le-au citit, ci ideea în sine de a fi adoptate nişte reglementări i-a opărit pe şefii de prin justiţie, care s-au simţit obligaţi să iasă la drumul mare şi să ţipe după ajutor. Ei resping din principiu imposibilitatea ca legislaţia strâmbă impusă de Macovei şi Băsescu, acum un deceniu, prin asumearea răspunderii, să se modifice în vreun fel. Se simt atât de bine comiţând abuzuri şi netraşi la răspundere de nimeni încât spectrul că li s-ar putea tulbura confortul îi scoate din minţi.

Am putut vedea încă o dată cât de mutilată este rânduiala democratică în această ţară, în care nu te poţi atinge de procurori cu adierea niciunei vorbe, că pasămite încalci independenţa justiţiei, în timp ce ei intră cu cizma obrăzniciei şi ameninţărilor în dreptul suveran al Parlamentului de a legifera şi al Guvernului de a guverna.

În iureşul acestei panici generale, am revăzut-o pe şefa DNA în nota sa obişnuită, de data asta ameninţând voalat cu arestarea pe membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului, pe cei de la Interpol şi chiar pe ministrul Finanţelor. Ştiam cu toţii ce hram poartă Kovesi, în schimb, revelaţia acestui început de an a reprezentat-o procurorul general, care a debitat nişte replici antologice. „Nu putem fi clemenţi pentru că se va zice că suntem slabi“, este una dintre cugetările sale. Peste tot în ordinea morală a lumii, clemenţa, generozitatea, înţelegerea celui în necaz sunt atribute ale celor puternici, nu ale celor slabi. Dl. procuror general n-are de unde să ştie asta. Pe lângă perlele de Gâgă pe care doctorul în Drept, care este şi procuror general, le scoate de sub pălărie aproape cum deschide gura, declaraţia sa de top este cea conform căreia un MCV e necesar pentru politicieni, nu pentru justiţie. Fie şi numai pentru această gogomănie – ce face parte din seria „drepturile omului sunt un lux“ – şi acest personaj ar trebui trimis acasă, pentru că un asemenea mod de gândire n-are cum să fie compatibil cu înalta demnitate de magistrat în care a fost paraşutat.

Despre acele două ordonanţe, criticate vehement înainte de a fi citite, ar mai fi de semnalat un lucru. După ce le-au fost trimise proiectele respective, prima reacţie a căpeteniilor din procuratură a fost că termenul până la care erau solicitaţi să-şi formuleze o opinie, şi anume 23 ianuarie, este prea scurt. Pentru ca, după numai câteva ore, atât Procuratura generală, cât şi DNA să transmită comunicate oficiale că resping cele două proiecte, din motive fel de fel!... Ipocrizia este a doua natură la aceste personaje.

Ordonanţele au prilejuit tuturor să vadă şi adevărata faţetă a celui care ocupă funcţia de preşedinte, a priorităţilor acestuia, a sistemului de valori care-i ghidează acţiunile. Din acest punct de vedere, au fost suficiente câteva ore, din seara de marţi – de la declaraţia făcută la Cotroceni, până în dimineaţa de miercuri, odată cu descinderea la Guvern, ca să ne lămurim, dacă mai era nevoie, asupra lipsei de cultură politică şi civică a lui Klaus Iohannis.

Apologia serviciilor secrete, transformarea atitudinii faţă de acestea în criteriu de apreciere a maturităţii unei majorităţi (dar ce-nseamnă oare şi cum se măsoară în fizică „maturitatea“ unei majorităţi?), grija excesivă faţă de ceea ce înseamnă represiune – nu cultură, forţă – nu educaţie, agresiune – nu civilizaţie, procurori – nu intelectuali – toate acestea alcătuiesc tabloul priorităţilor celui care ocupă funcţia de preşedinte al României. Nu e vorba despre vreo ficţiune, ci de o realiate pentru care acest om luptă cu dinţii, pe faţă, în dispreţul unui întreg popor ce spera într-un alt mod de viaţă, decât cel securistic în care astfel de personaje îl obligă să trăiască.