Aflat prin Malta, dl. Iohannis n-a scăpat ocazia să mai facă de râs încă o dată România, defilând cu „situaţia complicată“, „îngrijorarea“ şi „românii lui ieşiţi din stradă“. Ca şi predecesorul său, actualul preşedinte are o voluptate în a prezenta ţara sub etichete dintre cele mai urâte.

Sperând că, dacă tot morfoleşte în faţa străinilor tema corupţiei şi a statului de drept, va stârni compasiune şi admiraţie pentru „bătăliile“ pe care le duce el pe plan intern, dl. Iohannis nu face decât să ne facă de râs. Înţeleg că nu poate să distingă sensurile reale ale noţiunii de stat de drept, că drepturile omului sunt pentru el un moft şi că, fără SRI şi DNA, „este nul“, vorba lui Cornel Nistorescu. Dar măcar să aibă minima decenţă de a-şi spăla rufele în familie şi să nu mai împroaşte cu noroi ţara pe oriunde se duce.

În Malta a mai adăugat încă o piesă la proprietăţile sale. Până acum, alături de Casele Lui, mai vroia Guvernul Lui şi Parlamentul Lui. De data asta am aflat că are şi Românii Lui. Distincţia nu ne surprinde, pentru că modul de a fi al ocupantului funcţiei de preşedinte este dezbinarea, bazată de o ură cumplită faţă de cei care nu l-au votat. Despre Tăriceanu vorbea cu „acest individ“; preşedintelui Camerei i-a zis „acel Dragnea din scoarţă-n scoarţă“. Iar românii, sunt, din câte ne spune, de două categorii: românii Lui şi ceilalţi.

„Sunt foarte îngrijorat. Trebuie să admit, chiar dacă îmi e foarte greu că situaţia e foarte complicată şi am sute de mii de români de-ai mei în stradă... Am încredere în oamenii mei“, spunea Iohannis, vineri dimineaţa, la summit-ul din Malta. El are românii Lui, nicicum să fie preşedinte al tuturor românilor. Iar noi, care nu suntem românii Lui, trebuie să ne supunem capriciilor totalitare ale acestui personaj şi „instinctului său genetic de cotropitor“, cum îl caracterizează Octavian Andronic.

În orice caz, falia pe care ocupantul funcţiei de preşedinte o creează în societate este mult mai gravă decât orice modificare a Codului penal.

Legat de acest subiect, ieri a intrat în joc şi Avocatul Poporului. Dl.Victor Ciorbea a decis să ridice la CCR excepţia de neconstituţionalitate privind OUG relativă la Codurile penale. Motivaţia pe care a prezentat-o este destul de laborioasă, dar, din păcate, doar în sensul de a îmbrăca în aparenţă de legalitate pretenţiile procurorilor.

Câteva exemple. Avocatul Poporului preia întocmai argumentele Sistemului de represiune (Iohannis, DNA, CSM, Procurorul general) referitoare la lipsa de urgenţă a reglementării adoptate de Guvern.

Avocatul Poporului spune că modificarea Codului de procedură penală, cerută prin Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European, invocată de Guvern, are ca termen 1 aprilie 2018, deci mai e timp!... Ceea ce ignoră aceste personaje ale statului neosecuritst este că, în tot acest timp, sute sau poate mii de oameni riscă să intră în puşcărie pe baza unor articole penale care fie au fost declarate neconstituţionale de CCR, fie contravin directivelor UE. Deja în Codurile penale există peste 70 articole neconstituţionale, pe care procurorii şi judecătorii le aplică şi pe baza cărora oamenii intră în puşcărie, iar când acele prevederi vor fi modificate după vrerea lui Iohannis, destinul acelor oameni e deja compromis.

Este regretabil că dl.Ciorbea, om de bună credinţă, n-a sesizat că urgenţa modificării Codurilor penale nu rezidă în faptul că „nu este iminentă declanşarea procedurii de infringement“, deşi n-am aplicat acea directivă, ci în faptul că, până atunci, oameni sunt condamnaţi pe baza unor articole neconstituţionale.

Oare salvarea unor oameni de la pedepse ilegale nu este o urgenţă a statului „de drept“? De la Iohannis şi de la procurori nu mă aştept să înţeleagă faptul că nimic nu este mai urgent decât înlăturarea unor prevederi neconstituţionale care duc la pedepsirea oamenilor, dar nici măcar Avocatul Poporului să nu fie al poporului? Să fie tot al românilor Lui?

Avocatul Poporului citează doctrina potrivit căreia situaţia extraordinară, în care se pot da OUG, este „o condiţie constituţională de esenţă“, pe care decizia Guvernului n-ar respecta-o. Dar trimiterea în puşcărie pe nedrept, pe legi neconstituţionale, a unor oameni reprezintă exact o astfel de situaţie extraordinară. Şi asta deoarece însăşi Constituţia României plasează în întreaga sa arhitectură supremaţia drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. Adică a acelor lucruri pe care tehnocraţii Lui şi ministra Lui le considerau un moft.

Sunt şi alte aprecieri asumate de dl. Ciorbea care nu fac decât să aştearnă covor regal în calea procurorilor. De pildă, această OUG a prevăzut – într-o premieră istorică! – ca fiind abuz în serviciu, care se pedepseşte cu închisoare de 6 luni la 3 ani sau cu amendă, „o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt garantate de legile în vigoare“. Este evident că această prevedere, pusă ca o pavăză de apărare a drepturilor omului şi intereselor firmelor, era menită să tamponeze abuzurile procurorilor şi securiştilor deghizaţi în inspectori ANAF. Este prevederea care i-a opărit cel mai mult pe lucrătorii sistemului opresiv. De aici vehemenţa atacurilor multidirecţionale pe care toţi aceştia le dau, concertat şi sub bagheta lui Iohannis, asupra Guvernului şi, în curând, asupra Parlamentului. Ei, bine, distinsul Avocat al Poporului, în loc să salute această prevedere istorică, făcută chiar în slujba poporului, afirmă că ea... „este lipsită de previzibilitate“!

Altă supărare mare a provocat procurorilor limitarea duratei de valabilitate a denunţului la 6 luni de la comiterea faptei denunţate. Fără denunţuri luate la subsol, cu lampa în ochi, despre lucruri reale sau ireale de acum 6-7-10 ani, pe principiul „dă-mi-l pe X şi te scap“, procurorii sunt morţi... Avocatul Poporului, în loc să încurajeze asanarea societăţii de practica imundă a turnătoriei, spune că „nu se poate identifica vreo situaţie care să reclame modificarea instituţiei tradiţionale (!) a denunţului exonerator şi, cu atât mai puţin, nici vreun motiv pentru care o atare intervenţie normativă nu ar putea fi amânată“.

Dorinţele cu iz totalitar ale procurorilor sunt, din păcate, preluate tale quale în documentul Avocatului Poporului, care, în loc să le combată, le justifică. Aşa se întîmplă, de pildă, cu plafonul de la care abuzul în serviciu devine penal, ori cu posibilitatea ca procurorii să ancheteze autorităţile publice pentru decizii politice – cum procedează, chiar în aceste zile, DNA, care a făcut dosar penal celor care au redactat şi adoptat OUG! Despre acest lucru absolut uluitor, Avocatul Poporului spune că „excluderea persoanelor care au atribuţii în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative din sfera de incidenţă a răspunderii penale nu constituie un criteriu obiectiv“! Regretabil...

Prin asaltul dat în ultima săptămână asupra Guvernului din toate direcţiile şi cu toate forţele – la care s-a asociat, din păcate, şi Avocatul Poporului – dl. Iohannis este în grafic. Pas cu pas, el face zob toată bruma de reguli democratice care mai există în ţara asta.

Campania pe care a declanşat-o are drept unic scop demolarea rolului majorităţii în democraţie. Deligitimarea majorităţii – pe motive penale şi, mai nou, de „stradă“, ocupată de „românii Lui“ – este marele proiect politic al lui Iohannis.

Anchetarea penală a premierului şi a unor miniştri, ce se produce pe repede înainte – cu efectul suspendării lor din funcţie, al paraliziei Guvernului şi blocării programului de guvernare – este doar un bilanţ de etapă. Urmează asaltul final asupra Parlamentului. La fel ca Saakaşvili în 2004 ori ca Iaţeniuk în 2014.

Autoinvitarea pe care şi-a făcut-o la Parlament, pentru a adresa „un mesaj“, în 7 februarie, este semnalul.