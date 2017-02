Un Maidan cu gulere albe

Conţinutul real al statului securist în care trăim rezultă şi din trei detalii petrecute chiar în aceste zile.

Primul: DNA a deschis dosar penal împotriva celor care au redactat şi semnat proiectele de legi şi de ordonanţă adoptate recent de Guvern! Aşa ceva numai într-un stat bolşevic se poate petrece. Sau prin Biafra, Coreea de Nord sau Nigeria – în niciun caz în Europa invocată de discipolii lui madame Kovesi.

Pentru că e la modă, este ca şi cum procurorul general al Americii i-ar fi făcut dosar penal lui Donald Trump pentru abuz în funcţie, după ce acesta a semnat decretul de interzicere a intrării în ţară a cetăţenilor unor state. În statul de drept de acolo, pe care-l avem ca exemplu, nu-i aşa?, nu Trump – şeful Execuivului – a fost cercetat penal, ci procurorul general a fost demis.Punct.

De fapt, nu este primul caz în care DNA ameninţă cu arestarea reprezentanţilor legitimi ai altei puteri, aflaţi în exerciţiul funcţiunii. Aşa a procedat, de pildă, faţă de membrii Comisiei juridice din Parlament, care trebuia să voteze într-un anume fel, în caz contrar fiecare senator riscând dosare penale. Tot la fel, conducerea ANAF a fost ameninţată cu puşcăria dacă nu se ocupă de confiscarea averilor celor anchetaţi de DNA, înainte de a fi trimişi în judecată. Pentru că a avut altă opinie, spunând că este nevoie de un verdict definitiv al instanţei, fostul şef al ANAF, Diaconu, s-a potcovit el însuşi cu un dosar penal.

Al doilea exemplu. Într-o conferinţă de prersă de azi dimineaţă, ocupantul funcţiei de preşedinte a făcut o declaraţie stupefiantă-citez: „Jos mâinile de pe DNA!“. Asta ca să mai vedem, o dată în plus, pe cine se bazează Iohannis pe lumea asta şi cam ce viziune are el despre statul de drept. O asemenea atitudine nu merită niciun comentariu. Omul are o ură furibundă faţă de toţi cei care nu l-au votat. Ar merita, poate, o singură replică, în stilul lui: „Jos labele de pe Guvern!“.

Al treilea exemplu este de-a dreptul tragi-comic: procurorul „nostru“ general, pre numele său Lazăr, declara, azi dimineaţă, că premierul Grindeanu ar fi trebuit să consulte procuratura înainte de a îndrăzni să-i scrie preşedintelui CE, Jean Claude-Juncker! Procurorul roşu nu se referea la vreun aviz, ci de-a dreptul la o cenzură de tip fascist, atât asupra intenţiei unui prim ministru de a iniţia o corespondenţă, cât şi a conţinutului propriu-zis al mesajului.

Asta e ţara în care trăim.

Bălmăjeala lui Iohannis şi a altora despre statul de drept din Românica este o jignire adusă bunului simţ. O să ajung să-l regret pe Băsescu...

Tot o jignire adusă demnităţii naţionale o reprezintă şi „scrisoarea celor 6“ – nişte ambasadori care vor neapărat să se afle în treabă, manifestându-se ca pe moşia lor. Poate că nici ei n-au înţeles mesajul suveranist al alegerilor din 11 decembrie şi nici că poporul ăsta nu prea mai înghite umilinţele de vasal la care este supus. În orice caz, este de semnalat că, de-astă dată, „partenerul strategic“ n-a mai ieşit de unul singur în faţă, ci s-a acoperit de compania altor cinci, care şi-au pus semnătura pe un text care nu le face cinste şi putea să lipsească din biografia lor.

Atitudiea ambasadorilor este de înţeles, dacă avem în vedere că protestele din această perioadă sunt expresia vizibilă a ciocnirii unor plăci tectonice mult mai profunde şi greu perceptibile de oamenii obişnuiţi.

De la nişte ambasadori cu ştaif era de aşteptat o condamnare a protestelor ilegale, a imixtiunii preşedintelui în treburile justiţiei, a presiunilor pe care acesta le face asupra CSM, a răsturnării ordinii constituţionale în care procurorii vor să facă legile şi tot ei să le aplice ş.a.m.d. De la ei mai aveam pretenţia să fi citit măcar textele despre care vorbesc, să le compare cu cele din ţările lor luminate – şi nu să vorbească pe lângă subiect, ca la nivelul trotuarului. Nu s-a întâmplat aşa pentru că ei au o misiune. Diplomatică.

Prin atitudinea lor din aceste zile, cei 6 exprimă indirect – în limbaj diplomatic, ce-i drept – o susţinere condamnabilă a anarhiei din stradă. Iar anarhia este dintodeauna capacul cel mai bun pentru a acoperi scopuri mult mai grave şi mai profunde decât schimbarea nu ştiu cărui articol de Cod penal.

În opinia mea – şi nu numai – trăim în plin Maidan, precum au fost acele demonstraţii vestite de acum trei ani, de la Kiev, în urma cărora Ucraina a pierdut Crimeea.

În România cred că este în plină desfăşurare un fel de Maidan cu mănuşi de catifea şi gulere albe, dincolo de îmbrâncelile de prin pieţe. Fumigenele reale şi periculoase nu sunt cele pe care le aruncă jandarmii, ci toată propaganda toxică în favoarea procuraturii şi anti-corupţiei. Un Maidan împotriva rânduielilor constituţionale şi ale adevăratului stat de drept este orchestrat nu se ştie de unde, dar sigur are în persoana bietului Iohannis unealta ideală de acţiune. Iar conduita acestuia, de a arăta lumii, insistent, permanent, cu o anume voluptate a răului, că România este un stat corupt nu reprezintă altceva decât un gest clar de trădare naţională.

Campania furibundă „anti-corupţie“, alimentată puternic de strada organizată şi bine motivată, este perdeaua de fum tocmai bună pentru ca, în sala maşinilor, să se pregătească lucruri dramatice pentru ţara noastră. A se vedea invocarea în Parlamentul European, chiar în această dimineaţă, a problemei autonomiei teritoriale pentru minorităţi – care, din câte ştiu, nu prea fost strigată pe străzi.

Şi pentru că, cine uită istoria riscă s-o retrăiască, amintesc câteva lucruri despre Maidan-ul trăit de vecinii ucrainieni.

Protestele din Ucraina au început tot într-o noapte, tot spontan, tot iarna, tot în capitala ţării, tot într-o piaţă, care se numea Maidan şi tot ca urmare a unei decizii a guvernului. În cadrul mişcării, se organizau mitinguri şi demonstraţii în toate marile oraşe ucrainene precum şi în diaspora ucraineană din întreaga lume.

Ca şi în aceste zile la Bucureşti, protestatarii se adunau pe Maidan continuu, în schimburi, cum îşi lăsau rând la lapte pe vremuri. Spre deosebire de Bucureşti (deocamdată), pe Maidan s-a instalat o bază permanentă de proteste, cu corturi şi oameni care se încălzeau la focuri aprinse în butoaie de tablă. Ca şi la Bucureşti, protestatarii au încercat să blocheze sediul Guvernului.

Pe 17 februarie 2014, liderii Maidanului, Arseni Iatseniuk şi Vitali Kliciko se duc „la vedere“ la dna Merkel. Se întorc cu funcţiile stabilite: primul să fie premier, al doilea – primar al Kievului. Ceea ce s-a şi întâmplat.

Înainte de a pleca spre Berlin, Iatseniuk le transmisese, însă, protestatarilor că imediat după întoarcerea, din Germania, adică pe 18 februarie, va fi organizat un marş către clădirea Radei Supreme (Parlamentul), în care urma sa se ia in discutie trecerea la constitutia din 2004, care ar fi limitat puterile presedintelui Viktor Ianukovici. Ceea ce s-a şi întâmplat: Iatseniuk s-a pus în fruntea mulţumii, a luat cu asalt Parlamentul, a fugărit conducerea aleasă prin vot, după care a luat cu asalt şi reşedinţa preşedintelui, care a fugit într-o direcţie necunoscută. (Metoda „ridicării de pe scaun“ fusese experimentată cu succes şi în Georgia, unde Mihai Saakaşvili, şcolit prin America şi trimis apoi acasă să facă democraţie, a luat cu asalt Parlamentul, tot iarna, în ianuarie 2004, în timp ce preşedintele Şevarnadze ţinea acolo un discurs. Acesta a scăpat de furia fostului său discipol fugind pe o uşă din spate. Mişcarea populară, pusă la dispoziţia lui Saakaşvili pentru a-l alunga pe Şevarnadze, se chema „revoluţia trandafirilor“ – prefaţă la mizerabilele „revoluţii protocalii“ din Ucraina şi România, prin care au ajuns la putere, în acelaşi an fatal 2004, Iuscenko şi, respectiv, Băsescu).

Revenind la Ucraina anului 2014, Iatseniuk declara, după alungarea lui Ianukovici, că Angela Merkel l-a asigurat că Germania si UE vor face tot ce este posibil pentru a asigura „un rezultat pozitiv“ crizei din Ucraina. (Ceea ce se vede cu ochiul liber şi acum).

Peste o săptămână, Ianukovici a explicat fuga sa în Rusia într-o conferinţă ţinută la Rostov-pe-Don: „Sunt dispus să lupt împotriva celor care conduc Ucraina prin frică şi teroare (s.m.). Am fost forţat să părăsesc ţara fiind ameninţat cu moartea, atât eu cât şi familia mea. Puterea a fost luată de tineri naţionalişti şi fascişti care reprezintă doar o minoritate în Ucraina. E foarte greu de găsit o ieşire din criză. Situaţia actuală e rezultatul politicilor iresponsabile ale Occidentului, care a sprijinit Euromaidanul“ (s.m.)

Deznodământ: pe 16 martie se ţine un referendum de secesiune a Crimeei şi alipire la Rusia, 97% dintre locuitori votând pentru separarea de Ucraina. Pe 18 martie, preşedintele rus Vladimir Putin semnează un decret de alipire a Crimeei la Federaţia Rusă.

În martie 2015, publicistul american Robert Parry scrie un articol fulminant în care arată că, „dacă nu ar fi fost acţiunile d-nei Nuland, criza ucraineană poate că nu lua forme atât de acute“. Mai mult, Parry scrie că, personal, Victoria Nuland i-a îndemnat pe activiştii de partid şi pe oamenii de afaceri din Ucraina să-l conteste pe fostul preşedinte din această ţară, Viktor Ianukovici, fiind chiar prezentă în iarna lui 2014 pe Maidan, unde împărţea pachete cu mâncare printre protestanţi!

Parry scrie că însăşi Victoria Nuland a selectat candidaţii pentru funcţiile de conducere după căderea lui Ianukovici şi ar fi declarat despre Arseni Iatseniuk, care avea să fie numit premier: „Iats este un băiat de-al nostru“!

În acelaşi articol, jurnalistul american scrie despre afacerile familiei Victoria Nuland şi Robert Kagan. „De la Departamentul de Stat, ea generează războaie şi, din paginile de opinie, el cere Congresului să cumpere mai multe arme. Este suficient ca acest duet în familie neobişnuit să facă un pas sau doi că industria militară a şi primit fonduri suplimentare“, scria reputatul jurnalist american, laureat al Premiului Pulitzer în anul 1985, când lucra la „Associated Press“, pentru investigaţiile sale despre CIA.

În pline demonstraţii pe Maidan, aceeaşi Victoria Nuland vizita, în ianuarie 2014, şi ţara noastră. Direct de la aeroport, Nuland s-a dus la sediul DNA, vizitând-o pe Laura Codruţa Kovesi. Cu procurorul general de atunci nu s-a întâlnit.

Scopul major al vizitei a fost să transmită nedumerirea sa că „românii nu ies în stradă pentru justiţie“. Pentru a transmite acest mesaj, Nuland a organizat, la Ambasada SUA, o întâlnire exclusivistă numai cu anumite ong-uri favorite.Unul dintre participanţi relata că „preocuparea era legată de respectarea statului de drept, de modul în care se adoptă legi în România, legi legate de anticorupţie. (...) Noi am explicat că aceste lucruri se întâmplă cu o frecvenţă mare şi îngrijorătoare“, spunea şeful unui astfel de ong.

Una dintre nedumeririle oficialului american a fost aceea că românii, deşi au dovedit că pot ieşi în stradă să-şi apere convingerile (referinu-se la Revoluţia din decembrie), nu se mobilizează la fel când vine vorba de corupţie, de justiţie. Drept urmare, au fost „ajutaţi“ să iasă un an mai târziu, după Colectiv. Şi sunt ajutaţi şi acum.