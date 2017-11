Un preşedinte de 3 lei!

Cu fiecare ieşire în public şi declaraţie pe care o face, dl. Iohannis confirmă la modul strălucit că n-are ce căuta în funcţia pe care o deţine. Demonstrând o mediocritate desăvârşită indiferent de domeniul în care se amestecă, dl. Iohannis calcă sistematic pe câte-o coajă de banană care-l aruncă în tot felul de străchini.

Ultimul excurs filosofico-ideologic la care profesorul de Fizică s-a încumetat să recurgă a fost despre noua politică fiscală pe care guvernul câştigător în alegeri preconizează s-o aplice. Într-o conferinţă de presă organizată săptămâna trecută, dl. Iohannis ne explica, de la pupitrul prezidenţial, tot felul de scheme şi calcule improvizate de chibiţii de pe-acolo, a căror concluzie era că toată tevatura provocată de guvern se va solda cu o creştere de 3 lei a salariilor!... Nu intru în detalii şi nici în demonstraţii care-i fac pulbere toate raţionamentele. Dl. preşedinte are circumstanţa că habar n-are ce-nseamnă economia reală. O viaţă întreagă a fost numai „la primire” - de la stat şi de la chiriaşi – şi nu prea ştie cum se produc banii într-o firmă. Măcar din acest acest de vedere ar fi trebuit să aibă pudoarea să se abţină în a da verdicte despre economie. Cu părerea poate să-şi dea, ca orice om, dar în alte cuvinte şi pe alt ton, nu pe picior de război cu un guvern care n-are absolut niciun motiv să-i dea socoteală sau să-i asculte alegaţiile.

În declaraţia de joia trecută a dlui preşedinte sunt câteva perle antologice; că se introduce o nouă taxă de 2,25% (când de fapt e vorba despre reducerea unora de la 22,5% la 2,25%); că salariile cresc cu 3 lei; că asistăm la o ţopăială fiscală; că trimiterea legilor justiţiei în Parlament este „o procedură viciată”; că desfiinţarea mega-escrocheriei numită „Pilonul II” de pensii „nu e un lucru bun”; că argumentaţia Guvernului şi calculele care arată concluzii favorabile pentru trecerea tuturor contribuţiilor la angajat „sunt cârpeli” etc.

Dar măsura deplină a lipsei de cultură politică şi de pregătire democratică şi-o etalează dl. preşedinte atunci când iar se amestecă în ciorba justiţiei. Despre un document care a răscolit întreg spaţiul public – Raportul Inspecţiei Judiciare despre activitatea DNA – spune pur şi simplu că nu l-a citit! El, care are în fişa postului obligaţia de a veghea la buna funcţionare a tuturor instituţiilor statului, nu este interesat ce se întâmplă la DNA! E drept că sunt indicii temeince şi supoziţii rezonabile că DNA se subordonează unei autorităţi extra-statale, astfel că indiferenţa dlui preşedinte este explicabilă, atribuţiile sale referindu-se doar la instituţii care se subordonează Constituţiei României. Aşa se explică de ce nimeni din România nu are atribuţii de control asupra DNA, iar şefa instituţiei, probabil posesoare a unui paşaport al altui stat, are o imunitate şi impunitate absolută faţă de legile şi Constituţia României.

Bomboana pe coliva inculturii sale democratice o pune dl. preşedinte atunci când repetă nonşalant că politicienii nu se bucură de prezumţia de nevinovăţie. Ci, dimpotrivă, ei sunt cei care trebuie să-şi dovedească nevinovăţia!... „În politică nu există aşa ceva! Dacă este nevinovat, cinste lui, foarte bine, poate să revină în politică, să meargă înainte şi să spună: «domnule, uite, am fost acuzat pe nedrept, dar mi-am dovedit nevinovăţia şi acum am venit să repar ţara»”, afirmă, stupefiant, cel care a fost paraşutat într-o funcţie care ar trebui să fie un model de gândire şi atitudine democratică.

Şi, ca să fie tacâmul complet, dl. Iohannis mai trânteşte una de băune: „discuţia despre răspunderea magistraţilor este una artificială”.

Nu mai dezvolt poziţionarea anti-constituţională a preşedintelui, care abandonează tot timpul regula sfântă a echidistanţei şi echilibrului în societate, ba pentru a coborî în stradă alături de haştagi, ba pentru a afirma, ca deunăzi la Ateneu, că „românii bine au făcut că s-au răzvratit” (în legătură cu nişte măsuri fiscale care prevăd, între altele, că şi acelor români care s-au răzvrătit li se scade impozitul pe venit de la 16% la 10%!)...

Indiferent cât s-ar mai zbengui dl. Iohannis prin politică şi cât de des şi-ar mai trânti paltonul de capota maşinii, domnia sa are deja un loc rezervat în istorie: e preşedintele care a transferat puterea democratică către un Stat paralel, care impus politica de reînarmare a României la cote ce depăşesc perioada războiului rece, care a generalizat metodele fostei securităţi bolşevice prin impunerea celor trei legi Big Brother şi care a redus politica naţională la una militaristă, totul fiind subordonat „securităţii naţionale extinse” (un concept născut de minţi bolnave, pe baza căruia toate instituţiile publice au fost inundate de ură, frică şi o suspiciune de sorginte gestapovistă). Acesta este rezultatul confecţionării unui preşedinte de ţară de nişte consilieri impuşi la Cotroceni, ca pe vremea Sovrom-urilor şi ARLUS-ului, de serviciile secrete şi Partenerul Strategic.

Un preşedinte de 3 lei!