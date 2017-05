Ambasadorul, în pană

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a avut o pană de cauciuc la maşina cu care a urcat, la începutul lunii mai, la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din munţii Orăştiei. Jandarmii hunedoreni aflaţi în zonă, într-o misiune de asigurare a ordinii publice, au ajutat echipa diplomatului să schimbe roata.

Informaţia a fost făcută publică miercuri de către IJJ Hunedoara. Maiorul Nicolae Răducu, purtător de cuvânt al jandarmilor hunedoreni, a explicat că incidentul a avut loc într-o zonă fără semnal de telefonie mobilă, pe drumul care face legătura între localitatea Costeşti şi cetatea Sarmizegetusa Regia.

Jandarmii au fost felicitaţi de către ambasadorul Klemm, iar aceştia au replicat: „Americanii au o vorbă: Your problems are my problems! (Problemele tale sunt problemele mele). Câţi dintre noi nu au auzit această replică celebră în filmele lor? Jandarmii hunedoreni au pus în aplicare celebrul dicton, atunci când şi-au oferit ajutorul pentru a repara pana suferită de maşina Excelenţei Sale Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucureşti, pe timpul vizitei desfăşurate la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia.“

Săptămâna trecută, pe site-ul Ambasadei SUA a fost postat un mesaj video de promovare a sitului arheologic de la Sarmizegetusa Regia, în care se spune că misterul care înconjoară Sarmizegetusa şi creativitatea dacilor sunt impresionante.

„Dacă nu aţi ajuns încă aici, vă încurajez să veniţi“, spunea ambasadorul Hans Klemm după cele câteva ore petrecute la situl fostei capitale dacice.