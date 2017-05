Dragoste politică nu există

Prim-vicepreşedintele PNL Teodor Atanasiu a comentat relaţia actuală dintre preşedintele PSD Liviu Dragnea şi premierul Sorin Grindeanu.

„Niciodată dragostea politică nu ţine foarte mult. Domnul Grindeanu avea interesul să fie numit prim-ministru de domnul Dragnea; domnul Dragnea avea interesul să-şi pună un om al lui. Un om poate să fie al tău atâta timp cât ai ce să-i dai: i-a dat funcţia de prim-ministru, gata! Urmează o nouă etapă“, a afirmat Atanasiu pentru PSnews.ro.

Solicitat să ofere o estimare în legătură cu cine va ieşi câştigător din această situaţie, Teodor Atanasiu a preferat să indice perdantul.

„Nu ştiu cine câştigă, dar vă pot spune exact cine pierde: poporul român, fiindcă n-o să vedem o coaliţie liniştită la putere, care să-şi ducă programul de guvernare, care să facă ceea ce a promis în campania electorală, ci o să vedem lupte interne, un premier care are puterea executivă, un preşedinte de partid care are puterea politică şi poate să şantajeze cu remanieri şi aşa mai departe... Deci cam asta va urma“, a proorocit Atanasiu.