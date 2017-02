Guvernul celor 4 piloţi

Guvernul Grindeanu are „4 piloţi“, a scris pe Facebook fostul premier Victor Ponta, actual deputat social-democrat, astăzi în ziua remanierii guvernului PSD-ALDE.

Ponta aminteşte că a făcut parte din trei guverne – Guvernul Năstase unde „manşa“ era la premier, Guvernul Boc unde manşa era oficial la prim-ministru, dar îl avea mereu pe Traian Băsescu dând indicaţii, luând decizii, impunând măsuri şi Guvernul Ponta unde viziunea guvernamentală i-a aparţinut – „cu bune şi rele“.

„Acum văd Guvernul Grindeanu (pe care l-am votat şi al cărui succes m-ar face foarte fericit şi liniştit) cum are deja 4 piloţi! Lângă premier trage de manşă cu toată puterea şi preşedintele Iohannis (instalarea cu forţa în capul mesei de la Palatul Victoria sau somaţiile legate de buget sunt elemente evidente)/ trage vizibil şi preşedintele PSD Liviu Dragnea (care nu doar că a anunţat la început membrii Cabinetului, dar îi şi coordonează direct şi prezintă public toate lucrurile pozitive – cele negative le lasă pentru bieţii miniştri)/ există din ce în ce mai vizibil şi public şi a patra „mână“ pe manşă – cea a Sistemului care transmite prin vocea procurorului general sau a procurorului şef DNA ce ordonanţe sau legi trebuie să adopte sau să nu adopte Guvernul, cine poate sau nu poate să fie ministru sau secretar de stat – ba chiar şi câte salarii se pot mări din ipoteticele şi fantezistele „prejudicii“ (nu are rost să vă spun că în 2016 cu Guvernul tehnocrat procentul real de recuperare a atins minimul istoric de sub 10%)!“, a scris Ponta pe Facebook.

El are, în context, „o întrebare simplă“: „Dvs vedeţi un avion şi în cabină sunt 4 piloţi care se îmbrâncesc şi ţipă unul la altul vă mai urcaţi în el? Sau dacă deja sunteţi înăuntru vă uitaţi după „Ieşirea de Urgenţă“ sau vă rugaţi la Dumnezeu să ajungeţi cât mai repede la aterizare ca să fugiţi mâncând pământul bucuroşi că aţi scăpat?“.

Victor Ponta mai spune că „la acest tablou sumbru“ se adaugă faptul că „în jurul „avionului“ România este o furtună teribilă – Rusia, Ucraina, Turcia, Siria, Grecia, etc/ iar „controlorii de zbor“ de la Washington şi Bruxelles au atât de multe probleme interne încât România este ultima lor preocupare.

„România încă mai are „combustibil“ economic din perioada foarte bună 2013 – 2015! O mare parte însă a fost deja consumat în 2016 şi acum deja acul indicator se apropie de zona roşie! Îmi fac datoria să spun aceste lucruri pentru că îmi pasă de România şi pentru că ştiu foarte bine despre ce vorbesc! Mă adresez oamenilor care gândesc cu mintea lor – manipulările propagandistice de tipul „iată şi Ponta spune că e rău Guvernul PSD“ sau „Ponta simte schimbarea şi vrea să îi ia locul lui Dragnea“ sunt pentru securişti şi proşti care mă lasă deja indiferent!“, a conchis fostul premier.