Presa cu epoleţi

După suspendarea lui Florian Coldea, ziaristul Victor Ciutacu a făcut o serie de afirmaţii legate de una dintre cele mai cunoscute ziariste din România.

Ciutacu spune că generalul Florian Coldea i-a cerut, prin intermediul lui Sebastian Ghiţă, să renunţe la un proces pe care i-l intentase Sorinei Matei şi, de asemenea, să nu o mai atace pe Laura Codruţa Kovesi.

„În oraşul de ipocriţi în care locuim, aproape nimeni nu recunoaşte că-l cunoaşte pe Florian Coldea. Eu l-am cunoscut, la cererea lui. O vreme, până să i se urce la cap şi cât s-a comportat ca un om, am şi comunicat. Inclusiv la K2 – fără americani sau alţi martori nedoriţi, ca să n-avem vorbe la proces. Am şi făcut cu el, în acea perioadă, singurul interviu live din existenţa lui publică (...) şters de pe site-ul SRI.

Cred cu tărie că trebuie să plece pentru tot răul pe care l-a făcut şi l-a patronat, sper şi mi se pare firesc să-şi tragă după el şi propria creaţie, pe Codruţa Kovesi, dar nu pot să fiu porc şi să nu recunosc că nu mi-a cerut, niciodată, pentru el sau pentru SRI, nici un favor, nici o schimbare de ton, nici o indulgenţă.

Dar, pentru că totdeauna există acest dar, pentru două alte persoane a intervenit la mine. Pe vremea când nu era semizeu – direct, pentru Codruţa Kovesi, să n-o mai persecut, că-i fată bună şi mă pot convinge de asta dacă accept să ne vedem toţi trei. Când deja se credea titan – prin Sebi Ghiţă, pentru Sorina Matei, să-mi retrag procesul pe care i l-am intentat. Am răspuns negativ ambelor rugăminţi...“, susţine Victor Ciutacu.

Întrebat într-un interviu acordat portalului stiripesurse.ro cum intervenea Florian Coldea la el pentru a se retrage din procesul împotriva Sorinei Matei, Ciutacu a spus: „Intervenea prin intermediul lui Sebi Ghiţă. Mi s-a transmis că mă roagă frumos, dacă pot, să îmi retrag procesul împotriva Sorinei Matei. M-a rugat Sebastian Ghiţă, eu i-am spus, cu toată dragostea, că am luat o decizie şi oricât ar încerca să mă convingă, am luat o decizie şi nu mă întorc (...) Nu a fost o singură dată, de mai multe ori, că la un moment dat l-am întrebat «Sebi, dar nu te-ai săturat să auzi acelaşi răspuns?» şi el mi-a zis că îl presează Florian Coldea“.

Chestionat ce interes avea Florian Coldea să o scape pe Sorina Matei de un proces, jurnalistul a precizat: „Asta nu ştiu, doar ei pot să lămurească. Bine, Sorina Matei poate să spună că ea nici nu ştia că Florian Coldea intervenea pentru ea, mă aştept să zică orice... Prima dată când a intervenit Sebastian Ghiţă la mine, Sorina era încă la România TV, că noi doi am fost, o perioadă, contemporani în staţia asta de televiziune. Am mers mai departe, am câştigat procesul şi asta a fost tot. Ce motive avea Florian Coldea, asta numai el ştie, eu nu l-am întrebat niciodată“.

În ce priveşte presupusa intervenţie a lui Florian Coldea pentru Kovesi, Ciutacu a susţinut că acest lucru „s-a întâmplat de mai multe ori“. „Nu a fost ceva cu ton de ameninţare sau mai ştiu eu. Pur şi simplu a fost o rugăminte şi mi-a explicat că este fată bună, că dacă ne întâlnim voi înţelege şi eu acest lucru. I-am spus să nu-şi mai bată capul, că eu mi-am format o părere şi e proastă. Dar, atenţie, prima oară când m-a rugat a fost în primul mandat de procuror general al Laurei Codruţa Kovesi. Deci relaţia e veche şi trainică. Omul nu mi-a cerut niciodată nimic pentru sine sau pentru serviciul pe care îl conduce, dar a intervenit mereu pentru alţii“, a afirmat ziaristul România TV.

Despre Sorina Matei chiar fostul preşedinte Traian Băsescu a sugerat că ar fi ofiţer acoperit. În acest moment Sorina Matei lucrează la Digi 24.