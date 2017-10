Ne amintim de compozitorul Liviu Dănceanu

În dimineața zilei de 26 octombrie, o veste de mare și dureroasă lovitură a destinului a lovit muzicienii, compozitorii, profesorii Universității Naționale din București: se stinsese lumina vieții artistului Liviu Dănceanu, bunul nostru confrate de care eram legați printr-o statornică prietenie.

Cum să credem în soarta care l-a luat dintre noi? O operă componistică de valoare, construită de personalitatea profundă a gânditorului, capabil a deveni fondatorul unui ansamblu mult prețuit - ARCHAEUS - ne leagă de acest mare muzician care acum, sub semnul unui destin nefericit, ne-a părăsit. Îmi închipui că, într-o asemenea împrejurare, ceea ce poate deveni amintire, îngăduie această evocare. Comentând valorile muzicii noastre contemporane, academicianul Ştefan Niculescu remarca importanţa pe care o are, în ultimul sfert de veac, Atelierul de muzică ARCHAEUS, iniţiat şi condus de compozitorul Liviu Dănceanu. Fondatorul şi primul preşedinte al festivalului „Săptămâna internaţională a muzicii noi” era în măsură să aprecieze locul şi rolul acestei grupări de interpreți: „Iniţiativa era pe atunci o necesitate vitală pentru modernitatea muzicală din cultura română. Se năștea un Atelier nu numai pentru exemplara prezentare în concert a muzicii compozitorilor români și străini contemporani, ci şi pentru mai buna ei receptare de către un public meloman, încă în curs de formare la noi (...). De-a lungul anilor - continua maestrul Ștefan Niculescu - proiectul acestui generos debut s-a împlinit fără restanță. Sute de creaţii (inclusiv prime audiţii) ale câtorva sute de compozitori din toată lumea, sute de concerte susţinute în zeci de oraşe, în peste 20 de ţări, apoi sute de minute înregistrate la peste 10 radiodifuziuni din țară și străinătate, zeci de casete audio și discuri compact apărute etc., toate acestea fac din Archaeus mai mult decât un ansamblu de succes. Căci, doar cu o mână de oameni, acest ansamblu a acţionat ca o veritabilă instituţie. Archaeus este una dintre puţinele şi izbutitele soluţii româneşti de propagare a culturii moderne în lume”. Încercăm, pentru a cunoaște acest grup de activitate artistică, să urmărim câteva lămuriri ale intenţiilor propuse de Liviu Dănceanu, cuprinse în chiar numele formației, și relatate în volumul semnat de el, „De douăzeci de ori Archaeus” (Editura Corega Press, Bacău, 2005). Etimologic şi istoric există mai multe detalii. „În accepţiunea noastră ideea de Archaeus este legată strâns de ceea ce Mihai Eminescu aprecia a fi principiul archaeului: să ascultăm poveștile, căci ele cel puțin ne fac să trăim și-n viața altor oameni; să ne amestecăm visurile şi gândurile noastre cu ale lor... În ele trăiește Archaeus... Raportându-ne la domeniul strict al interpretării muzicale - conchide Liviu Dănceanu - Archaeus este însăși posibilitatea unei partituri de a primi darul restituirii”. De la Liviu Dănceanu, o astfel de restituire, care nu s-a mai înfăptuit, înseamnă întristarea fără de har a despărțirii.