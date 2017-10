Omagiu Ileana Iliescu, o splendidă existenţă, marcată de aura artei coregrafice

În activitatea Operei Naţionale Bucureşti s-a desfăşurat, duminică, o seară aniversară dedicată Artistei emerite Ileana Iliescu (foto), pentru a sărbători îndelungata şi prodigioasa sa carieră artistică.

Dedicând sărbătoritei spectacolul - eveniment ,,Un minut de dans sau Uf!!! şi TragiComedy” (muzica Rodion Scedrin), maestrul coregraf Gigi Căciuleanu, care a semnat regia şi coregrafia, a declarat cu acest prilej: „Pe Ileana Iliescu am cunoscut-o şi am admirat-o fără rezerve întâi ca spectator. Apoi, am descoperit-o cu privirea colegului de scenă, la intrarea mea în Operă… Sunt deci fericit să-i pot oferi Ileanei Iliescu, de ziua ei, ceea ce am mai de preţ: un spectacol! La mulţi ani, Luli!”.

Sub direcţia artistică a maestrului coregraf, au evoluat pe scenă balerini ai Operei Naţionale Bucureşti alături de cuplul de dansatori, Ana Vişan şi Valentin Stoica. Matei Derşidan (Les Atelliers Nomade) a creat scenografia şi mapping-ul video, iar light

design-ul a aparţinut lui Cristian Simon, solistă vocală fiind Oana Berbec.

Sub arcada unei antologii de miniaturi filmate de Televiziune, publicul a revăzut, de asemenea, fragmente din cariera marii artiste, comentate de Beatrice Rancea, directorul general interimar al Operei, precum şi de personalităţi dornice să-şi aducă omagiul

lor, ca academicianul Răzvan Teodorescu, muzicologul Grigore Constantinescu, balerinii Ioan Tugearu, Pavel Rotaru şi consilierul prezidenţial Sergiu Nistor.

Când pentru tânăra cu talent şi aptitudini Ileana Iliescu, se contura opţiunea către lumea dansului, fireşte a existat credinţa în iluzii şi speranţa că împlinirile nu vor întârzia. Abordarea rolurilor şi evoluţia spre măiestrie confirmă aceste visuri, cu preţul muncii, emoţiilor, eforturilor şi renunţărilor. Nu întotdeauna, însă, când fiecare artist îşi trăieşte individual „clipa”, el începe pregătirea intrării în spaţiul dedicat dansului continuând cu evoluţia interpretului care ştie ce are de făcut şi trăieşte intens ceea ce oferă publicului. Destinul de primă balerină, de „danseuse etoile”, este un privilegiu, aşa cum îl reprezintă, în lumea dansului, artista sărbătorită acum de noi la Opera Naţională Bucureşti. Dar, ceea ce astăzi împlineşte în visurile sale Ileana Iliescu, Marea Doamnă a Esteticii Dansului, nu face parte doar din iluziile primilor ani de carieră. Ea a devenit acea Maestră care reprezintă simbolul unei epoci din arta baletului românesc. Rând pe rând, de-a lungul trecerii timpului, s-au adunat rolurile dorite, strălucite împliniri însoţite de aplauze, cum ar fi „Fântâna din Baccisarai”, ”Giselle”, „Coppelia”, „Carmen”, „Spartacus”, „Romeo şi Julieta”, „Don Quijote”, „Floarea de piatră”, ”Frumoasa din pădurea adormită”, „Şeherezada”, „Ucenicul vrăjitor”. La timpul maturităţii, Ileana Iliescu a hotărât să desăvârşească performanţa profesională, devenind, în centre europene, pedagog - formator, creator de cariere coregrafice, semnând spectacole aplaudate de publicul parizian, director al Companiei de balet a Operei bucureştene. De-a lungul carierei, aprofundează repertorii de dans, cunoaşte muzică, arte plastice, interpreţi, aşa cum o poate face doar un amator de artă sau un om de cultură, un pasionat al frumosului, care se implică în ceea ce vede, gândeşte şi creează. Stăpână pe tainele şi exigenţele tehnicii dansului, expresiei şi stilului, înconjurată de admiratorii de-o viaţă, Ileana Iliescu simbolizează pentru noi „Lacul Lebedelor” de Ceaikovski, în viziunea maestrului Oleg Danovski, spectacol în care a debutat cu rolul Odette-Odile la începutul anilor 60, avându-l ca partener pe Gelu Barbu, rol realizat în ţară şi pe marile scene ale lumii de sute de ori ! Mulţimea de flori, omagiul ambasadelor şi oficialităţilor, sălile arhipline au conferit artei sale caratele de eveniment, timp de o jumătate de secol de reprezentaţii şi turnee mondiale de succes în Germania, Polonia, Cehoslovacia, Rusia, Ungaria, Grecia, Cuba, Iugoslavia, Spania. „Lacul lebedelor”, numit de artistă „Regele baletelor”, este o emblemă istorică a Companiei coregrafice a Operei Naţionale, reunind nume strălucitoare de interpreţi, din care face parte sărbătorita. Ileana Iliescu este, neîndoios, steaua dansului românesc, zâmbeşte cu nobleţe, mulţumind generoasă aplauzelor fierbinţi. Poate surprindem şi o lacrimă de emoţie în colţul ochilor, evocând o viaţă luminată de gloria perfecţiunii.

Trăitori ai spectacolelor de balet, artiştii şi publicul acestei seri de Gală, ovaţionând-o pe superba doamnă a baletului românesc s-au întreabat, pe drept cuvânt, cum va fi viitorul nostru, slujind, după acest exemplu al Maestrei, spiritualitatea şi măreţia Capodoperelor?