Spectacolul „Lacul lebedelor” jucat Sold Out la Opera Naţională Bucureşti

Pentru acest început de stagiune, spectacolul cu „Lacul Lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, prezentat ieri seara, a fost o reuşită binevenită, semnal de debut fericit al producţiilor Operei Naţionale Bucureşti.

Să recunoaştem, revederea capodoperei ceaikovskiene, în viziunea coregrafică şi regizorală a lui Gheorghe Iancu şi a colaboratorilor săi, a avut de depăşit, după premieră, mai multe încercări şi reacţii din partea publicului. Toţi aşteptam cu răbdare împlinirea pragurilor performanţelor ce caracterizează această mare realizare istorică a coregrafiei universale. Pentru timpul care trece, am avut, acum, satisfacţia de a constata că ridicarea de cortină, la începutul lunii octombrie 2017, poate fi apreciată drept un eveniment. Prin ce anume? Primordial, calitatea pregătirii ansamblului, de către consultanţii în coregrafie şi maeştrii de repetiţii solişti, exactitatea acţiunii grupurilor, gesticii, eficienţa şi cursivitatea desfăşurării. De la bun început, dirijorul Iurie Florea şi-a asumat această misiune performantă, conducând orchestra teatrului spre rezolvările profesionale necesare. Dincolo de formaţiile corect stăpânite pulsatoriu, ritmic şi melodic, momentele concertante, precum „Pas de trois”, le-am reţinut valoric încă din primul act. Ambianţa supusă derulării armonioase în actul al doilea a marcat, de asemenea, treptele ascensiunii, până la momentele meritorii ale celebrului „Pas de deux”, în care cei doi parteneri îşi vorbesc cu rafinament prin gesturi şi priviri. Ştiam ce va veni în secvenţele pitoreşti ale actului al treilea („miresele”), ca şi scenele impresionante interpretativ şi coregrafic ale duetelor principale, Odile – Siegfried; Regina - Deirfgeis (Mihaela Soare şi Bogdan Cănilă), ce pregătesc sinteza tragico-dramatică cu care se încheie, sub semnul destinului, acest minunat balet. În personajul Odette, care considerăm că acumulează valorile principale, rolul „Alb/Negru” o situează cu merit pe prim-balerina Cristina Dijmaru (foto) printre stelele ansamblului companiei de balet, precum şi vecinătatea plasticii poetice a particularităţilor dansului Mihaelei Soare. Pitorescul performant al lui Stefano Nappo are, de asemenea, ecoul necesar. În ce priveşte dialogul între malefic şi poetic, Deirfgeis – Siegfried, Gheorghe Iancu a construit o rivalitate psihologică pentru care cele două personaje masculine au toate mijloacele dorite de maestrul coregraf, greu de explicat prin simplă trăire.

Constatăm că accesul publicului în sala de spectacole stă sub semnul imposibilului, după toate argumentele ulterioare vizionării, salutate de aplauze. Să nu ne mirăm de ce afişele sunt marcate, actualmente, în aceste condiţii, cu termenul modern „SOLD OUT”, care este mai mult decât o precauţie de avertizare privind epuizarea biletelor.