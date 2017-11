Tenorul Ionel Voineag şi pianista Andreiana Roşca, după 25 de ani

Pentru începutul anului de învăţământ 2017 – 2018, ideea de a oferi imaginea unui bilanţ al activităţii didactice devine explicită când rezultatele de ansamblu reflectă continuitatea studiului profesional de-a lungul timpului.

Sub genericul „Ionel Voineag – Andreiana Roşca”, recitalul vocal desfăşurat, ieri, în Studioul de concerte al Universităţii Nationale de Muzică Bucureşti reprezintă sărbătorirea colaborării profesorului de canto cu pianista Andreiana Roşca, timp de un sfert de veac. Citim în textul declaraţiei tenorului Ionel Voineag (foto) în programul de sală: în această perioadă „am împărţit împreună şi bune şi rele, dar am reuşit să rezistăm în timp (…). Acum, încercăm să rămânem, la ora bilanţului, cu partea frumoasă şi luminoasă a ceea ce am construit împreună în toţi aceşti ani”. Dintre absolvenţii acestei Clase de Canto, desprindem un important număr de artişti care reprezintă valori certe ale actualei generaţii, nume cunoscute şi importante ale solisticii vocale din ţară şi de peste hotare, capabile a demonstra reuşitele repertoriale ale spectacolelor de operă, vocal-simfonice şi camerale. Majoritatea soliştilor formaţi de cei doi profesori – Voineag şi Roşca - au răspuns invitaţiei, aşa cum numărul important de melomani a răsplătit cu aplauze cele mai reuşite momente interpretative. Putem aminti astfel pe soprana Ana Camelia Ştefănescu, de la Bruxelles („Traviata” de Verdi), baritonul chinez Fang Shuang („O sole mio” de Di Capua), tenorul Răzvan Săraru, prim solist al Operei din Constanţa („Mult mă-ntreabă inima” de Tiberiu Brediceanu), basul Dan Popescu de la Opera din Braşov („La Cenerentola” de Rossini), tenorul wagnerian Adrian Dumitru („Lohengrin”), soprana de coloratură Veronica Anuşca, basul Augustin Zetea, prim solişti ai Operei Naţionale Bucureşti („Elixirul dragostei” de Donizetti). O autentică grupare de pianişti acompaniatori a asigurat desfăşurarea programului clasei de canto – Andreiana Roşca, Crimhilda Cristescu, Cezara Petrescu, Alexandru Petrovici – contribuind cu prezenţele celor treizeci de voci soliste, venite să demonstreze, încă o dată, înţelesul romantic şi profesional al simbolicului titlu „După 25 de ani…”. Nume prestigios al artei vocale naţionale, cu o carieră de răsunet pretutindeni pe scenele lumii, tenorul Ionel Voineag a trăit cu o binemeritată emoţie întâlnirea cu discipolii săi, capabili să preia fără teamă, cu talent şi curaj, moştenirea preţioasă ce asigură astfel viitorul artei noastre muzicale.