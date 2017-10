Adio, dar rămân cu tine!

Un nou slalom printre „telegramele” zilei ne poartă prin teritoriul încărcat de mistere al guvernării celui de-al doilea ( şi, probabil, nu ultimul) executiv al alianţei.

FMI a rectificat - în sus - estimarea evoluţiei economiei româneşti, de la 4,2 la 5,5%. Înseamnă că aceasta...duduie, vorba lui Tăriceanu de acum 10 ani STOP Tudose anunţă cu mândrie patriotică faptul că s-a dat gata şi bugetul pe 2018, care prevede un deficit de 2,96 - 2,97%, ceea ce se înscrie în limita prevăzută de angajamentul comunitar STOP Ar fi motive de bucurie, dacă derapajele politicului nu ar stârni îngrijorare STOP Ceea ce se bănuia de vreo trei zile, mai precis de la sondajul Avangarde, care semnala o prăbuşire a încrederii în Guvern, a prins contur la începutul de săptămână STOP Nu e pace sub măslinii Puterii, iar semnalul nemulţumirilor îl dă chiar premierul, care „dă din casă” pe la TV cum că menajul său cu cel care l-a făcut ce este, adică şef peste Guvern, nu este „în cel mai fericit moment al său” STOP Ceea ce ar însemna - mai spune el, cu amărăciunea nevestei abuzate psihic de un soţ prea autoritar - că „cineva trebuie să plece acasă” STOP Cine? Păi Dragnea nu prea are cum, pentru că el este „acasă”. Iar dacă e să plece Tudose, lucrurile se complică, pentru că ce impresie îşi va face „satul” politic la cea de-a doua consoartă alungată fără menjamente? STOP Un al doilea premier remaniat de propriul său partid în doar câteva luni ar da cât se poate de prost şi la Bruxelles, de unde vine lumina STOP Ca să complice şi mai mult o situaţie deja complicată, Tudose a făcut de capul său o vizită discretă la Cotroceni, de unde s-a întors contaminat de sindromul „penalităţii”, declarând că nu poate guverna cu miniştri penali în echipă STOP Este vorba, mai precis, chiar de doamna Shhaideh, cea care este, practic, pupila lui Dragnea STOP Nu poate guverna nici cu alţi vreo câţiva miniştri împinşi în funcţii pe criterii de clientelă politică judeţeană (numai Bădălău a plasat vreo trei) STOP După discuţii presupus furtunoase în spatele uşilor bine închise, se pare că Dragnea şi Tudose ar fi ajuns la ceva ce cu dificultate poate fi numit consens, agreând că joi va fi stabilită şi anunţată remanierea câtorva miniştri în legătură cu care Tudose a primit deja acordul lui Iohannis că nu va bloca noile numiri STOP Primul candidat la lăsarea la vatră şi-a anunţat deja demisia, nemaiaşteptând remanierea: ministrul al cărui viitor prezent îl făcuse să presimtă ceva - Pop de la Educaţie STOP Remanierea „penalului” Viorel Ilie pune sub semnul întrebării continuarea colaborării cu ALDE, Tăriceanu manifestându-şi nemulţumirea crescândă faţă de funcţionarea defectuoasă a alianţei STOP În mod evident, cu acest episod Dragnea mai pierde nişte procente din nivelul controlului pe care îl exercită asupra unui partid în care tot mai mulţi se tem de ce e mai rău: o nouă ieşire prematură de la guvernare STOP Colateral, premierul este interesat de modul în care a dobândit BNR arena Progresul şi a trimis o echipă de control să verifice mecanismul achiziţiei acesteia, pe doar câteva zeci de mii de lei STOP Şi întrucât e convins că aceasta nu s-a făcut cu bani aduşi de acasă de Isărescu, e hotărât să găsească modalitatea de a o trece în patrimoniul Primăriei Capitalei, fără „despăgubirea” de 50 milioane de euro, sau clădiri echivalente, cum i-ar place guvernatorului STOP Comisia parlamentară de resort l-a validat pe Mihai Busuioc ca urmaş al lui Văcăroiu la Curtea de Conturi. Este secretarul general al Guvernului, pe care l-a dat Grindeanu afară când a luat cu asalt palatul Victoria, pentru că plecase acasă cu ştampila...