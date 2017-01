Revanşa Securităţii

Credeţi că poate exista o ţară membră NATO şi UE cu o democraţie nefuncţională? Cei mai mulţi dintre dumneavoastră veţi spune: da, România. Mi-e teamă că aveţi dreptate. Întâmplările din ultima vreme ne arată că democraţia în ţara noastră a fost şi rămâne nefuncţională.

Ieşirea de sub comunism din anii ‘90 s-a făcut numai la presiunea Occidentului. La vremea aceea, mecanismele de forţă ale statului comunist, Securitatea şi Procuratura, se retrăseseră în tenebre, în faţa furiei populare. Mulţi au preferat să facă bani.

Apoi au venit companiile străine şi banii foştilor securişti au rămas un fel de mărunţiş. În perioada 2000-2004, în România au venit la putere comuniştii cu faţă umană. În celelalte state din fostul lagăr socialist lucrul acesta se petrecea deja din 1992. Guvernul Năstase a dus ţara în NATO şi a încheiat negocierile de aderare la UE – esenţa admiterii în Uniune. România era încă sub puterea oamenilor politici.

În decembrie 2004, Securitatea îşi ia o splendidă revanşă împotriva Partidului Comunist şi-l aduce la putere pe Traian Băsescu. Treptat, Organele au devenit mai puternice decât erau în vremea regimului comunist. De bine de rău însă Băsescu le conducea cu mână forte şi nedemocratic. Totuşi, Băsescu a fost ales, era politician. Un om ales de un electorat abulic era totuşi ultimul filtru al sistemului. Băsescu pierde alegerile din 2009, dar sistemul îl repune preşedinte prin intermediul celor mai controversate alegeri, în timp de pace, în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. În 2012, poporul îl demite pe Băsescu de o manieră covârşitoare. Administraţia democrată de la Washington îl repune în funcţie.

Încă din ultimul an al domniei lui Băsescu, 2014, România cade într-un hău al abuzurilor din Servicii şi Justiţie. Printr-o hotărâre a CSAT, adusă azi la cunoştinţa publicului, ofiţerii SRI făceau poliţie judiciară, la fel ca Securitatea lui Ceauşescu. Oare ce despăgubiri va plăti statul român celor condamnaţi – mulţi altminteri, pe drept, pentru corupţie – când procesele vor ajunge la CEDO, peste câţiva ani?

La Bucureşti, lumea nu ştie că, în anii ‘70, guvernul american a plătit despăgubiri familiilor gangsterilor din anii ‘20, împuşcaţi de FBI pe stradă. Familia lui Al Capone a primit, în acea perioadă, 50 de milioane de dolari, de la acelaşi guvern american, fiindcă i se confiscase gangsterului, în mod ilegal, o fabrică.

Trei lucruri m-au convins numai în ultimele zile că România a intrat într-o mlaştină din care nu se poate ieşi decât cu tracţiune de la Washington.

Primul este audierea directorului SRI, Eduard Hellvig, în Comisia SRI a Parlamentului. A rezultat că generalii Coldea şi Istodor sunt ok cu cine vor ei, din Seychelles până în Monaco. Dacă noul director, Eduard Hellvig, nu ar fi început, în nume propriu, să facă ordine în ogradă, Parlamentul României nu ar fi spus nici pâs. Hellvig e doar un singur om şi are sub el un monstru ce ar fi trebuit verificat de politicieni.

Al doilea eveniment este MCV-ul. A rezultat din el că politicienii, şi mai ales presa, îndrăznesc să atace unele hotărâri aberante ale Justiţiei. Zicerea este abracadabrantă. Măcar în vremea comunismului mai aveai Europa Liberă şi Vocea Americii. Acum, de la Bruxelles, vin nişte enormităţi demne de perioada stalinistă, nici măcar ceauşistă, împotriva ideii de Justiţie, a democraţiei şi a respectării drepturilor omului.

Al treilea eveniment este uciderea în închisoare a lui Dan Adamescu. Vinovăţia sau nevinovaţia nu au relevanţă aici. Omul a fost condamnat la 4 ani de închisoare, nu la moarte. Procurori şi judecători au refuzat să-i suspende pedeapsa pentru a fi tratat corespunzător. Omul a murit pentru că i s-a refuzat tratamentul. I s-a respins cererea să meargă într-un spital, când încă se mai putea face ceva. Pentru toate afecţiunile extrem de grave pe care le avea a fost „tratat“ în dispensarul din penitenciar. Cererea i s-a aprobat abia când omul a intrat în comă. Fireşte că Parchetul General sau Inspecţia Judiciară nu au deschis o anchetă în cazul Adamescu.

Tot ce înseamnă mecanism de control asupra instituţiilor de forţă, în România, nu funcţionează. Singurii care mai îndrăznesc, pe ici pe colo, să mai pună întrebări sunt cei din presă, câţiva, şi politicienii cu probleme penale.

Dacă Administraţia Trump are vreun gând cu România şi consideră că, din cine ştie ce motive, ţara aceasta mai trebuie să existe, de aici ar trebui să înceapă: de la ranforsarea controlului civil şi parlamentar asupra Organelor.

De ce numai America poate face asta? Fiindcă vorbeşte pe o singură voce, iar preşedintele Trump pare să aibă o voinţă de fier. Judecând după raportul MCV şi reacţiile la ce se petrece în ţara noastră, Europa este la fel de utilă astăzi democraţiei din România pe cât era Marea Adunare Naţională în vremea lui Nicolae Ceauşescu. (DC News, 26 ianuarie 2017)

BOGDAN CHIRIEAC