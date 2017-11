Telegramele zilei

Te şi miri că o persoană relativ cultivată (are studii umaniste) precum Mihai Fifor poate să facă o declaraţie atât de stupidă: „România intră într-un club select odată cu achiziţionarea rachetelor PATRIOT!” STOP I se umflă pieptul de mândrie, mai ales când adaugă: „Nu orice stat al Uniunii şi al lumii are aşa ceva!” STOP Perfect adevărat: nu oricine, ci doar cei care sunt dispuşi să plătească pentru asta. Şi nu puţin STOP Este un club în care poţi să intri şi cu pantalonii rupţi în fund dacă achiţi „biletul”: o bagatelă de vreo patru miliarde de dolari! STOP Luaţi din bugetul care nu ajunge pentru a face suficiente şcoli care să nu cadă în capul elevilor STOP Ce nu spune ministrul Fifor este cum s-a ajuns să devenim membri ai clubului: ne-a întrebat cineva, printr-un referendum, dacă suntem dispuşi să se cheltuiască o asemenea sumă doar ca să fim băgaţi în seamă? STOP Pentru cine-şi mai aduce aminte, anunţul achiziţiei a fost făcut de preşedintele Iohannis, şi dânsul foarte mândru că l-a convins pe prietenul său Trump să scoată din depozitele US Army nişte rachete uitate acolo de pe vremea războiului din Golf STOP Iar faptul că s-a semnat contractul înaintea unui aviz parlamentar face din această operaţiune unul dintre marile titluri de mândrie ale României STOP Fostul (pentru scurt timp) ministru al Justiţiei Corlăţean face o declaraţie şocantă: ambasadorii SUA şi Olandei au făcut presiuni nediplomatice pentru numirea Codruţei Kovesi în funcţia de şefă a DNA! Ce interese au avut cei doi (ne)diplomaţi? STOP În privinţa lui Gitenstein lucrurile par destul de clare: îşi securiza viitoarele afaceri de după încheierea mandatului STOP Ne putem întreba ce fel de viitoare afaceri vizează actualul ambasador american Klemm, ale cărui presiuni pentru menţinerea în funcţie a aceleiaşi Kovesi sunt de notorietate, nici măcar mascate de vreo undă de discreţie, după ce îşi va încheia şi el „misiunea”? STOP De mirare, în povestea asta, doar de ce Corlăţean spune aceste lucruri abia acum? STOP Tot mai implicată de felurite dezvăluiri în participarea la reuniuni mai mult sau mai puţin private în compania unor personaje politice, Codruţa Kovesi se scuză în cel mai sincer mod: nu alegi tu persoanele care se află la evenimentele la care eşti invitată...STOP Dar la care poţi întâlni persoane pe care n-ar trebui să le frecventezi STOP În rest, o zi de luni obişnuită: după trenul cu azotat de amoniu care era să arunce Breaza în aer, o avarie la Transelectrica care a lăsat jumătate din Bucureşti fără energie STOP O veste bună pentru Băsescu: ginerele Pricop a fost achitat în dosarul în care era judecat împreună cu fiul unui fost preşedinte moldovean STOP Actualul - Dodon pe nume - nu poate accepta nici în ruptul capului ideea ca neaoşa limbă moldovenească să fie întinată cu numele de „română” STOP „Acel porc este un nesimţit şi un penal!” - a reacţionat Dragnea la zvonul că s-ar fi întâlnit cu Kovesi la o „pomană a porcului” în ograda SRI STOP Adrian Sârbu, invitat la comisia lui Manda a marcat momentul în care media a fost „invadată” de oamenii Serviciilor: anul 2010, când Băsescu a decretat presa ca „vulnerabilitate pentru siguranţa naţională”, în CSAT!