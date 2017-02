Fiindcă m-am născut şi-am copilărit într-un ţinut argeşean de poveste, la poale de munte. Iar, mai apoi, sfătuit, încurajat şi ajutat de oameni cu suflet mare, am păşit în meseria asta „groaznic de frumoasă“. „Îmbolnăvindu-mă“, iremediabil de ea. Graţie farmecului şi măiestriei profesorilor noştri din facultate, numai unul şi unul: Cotescu, Rădulescu, Moraru, Tudorache, Pellea, Saizescu şi alţii...

Am fost norocos, totodată, că, în primii ani de carieră, am jucat acasă. Adică, la Piteşti, la „Davila“. Alături de actori cunoscuţi ca Ileana şi Constantin Zărnescu, Ion şi Ileana Focşa, Dem Niculescu, Florin Pretorian, Petre Dumitrescu ori Sorin Zavulovici. Care-au pus mereu deasupa orgoliului personal iubirea de scenă. Am muncit împreună peste cinci ani de zile, acumulând inevitabil experienţă şi succese. A fost, de fapt, etapa pregătitoare pentru „Naţionalul“ din Bucureşti. Unde i-am prins ca directori sau regizori pe Beligan, Neagu, Săraru, Şerban, Micu, Mălaimare, Moldovan, Alexandru. Mihai Berechet, de exemplu, m-a distribuit în primul meu spectacol acolo. Când s-a redeschis sala mare, după incendiu. Cu toţii făcându-mă să înţeleg că nu am voie să ratez. Iar dacă s-a întâmplat totuşi, să nu mă dau bătut, ci să mă străduiesc mai mult ca să izbândesc. De la ei păstrând cu tărie şi-acum, la patru decenii de activitate, dragostea profundă pentru scândura scenei şi lumina reflectoarelor...

Dar să ştiţi, stimaţi cititori, că nu m-a părăsit norocul nici azi. Deoarece, în „cârdăşie“ cu Eugen Cristea şi Cristina Deleanu, cu Tudorel Filimon, Tomi Cristin, Florin Kevorkian, Daniel Niţoi, Jean Lemne (şi nu doar cu ei), fac teatru în continuare. În variantă privată, de astă dată, prin eforturi financiare, regizorale, actoriceşti proprii. Promovăm cu precădere texte clasice de calitate, fără a le altera cumva de dragul modei şi al încasărilor. Să ne-ajute Dumnezeu să rezistăm, ca să bucurăm mai tare publicul iubitor al acestei arte minunate. Iară pentru cei care tocmai bat la porţile ei, o urare colegială firească: mult, mult noroc!

VASILE FILIPESCU