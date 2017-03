La 60 de ani de la trecerea în eternitate a marelui sculptor român, criticul şi istoricul de artă Radu Varia susţine conferinţa „Brâncuşi: originale, copii, falsuri”.

Evenimentul va avea loc azi, începând de la ora 17.00, la sediul Băncii Naţionale a României (BNR), Sala „Mitiţă Constantinescu”.

Doctor în Istoria Artei şi Civilizaţiei al universităţii din Paris, Radu Varia este, între altele, autorul operei fundamentale despre arta lui Constantin Brâncuşi, publicată din 1986 încoace de Rizzoli la New York, de Gallimard la Paris şi de New Art Seibu la Tokio. Istoricul joacă un rol important în destinul artei contemporane româneşti începând din anii ‘60. Este ales Preşedinte al Juriului Internaţional al Bienalei de la Paris, în 1971, devine Director al Bienalei de la Sao Paolo, în 1973 şi Comisar al României la Bienala de la Veneţia, în 1993, unde prezintă o expoziţie de senzaţie Horia Damian. Pentru cartea sa dedicată lui Brâncuşi, pentru eforturile sale de prezervare a moştenirii brâncuşiene a primit nu mai puţin de 11 nominalizări la Premiul Mondial Leonardo da Vinci. Cu ocazia conferinţei sale la Royal Scottish Academy din Edinburgh, în 2011, intitulată „Brâncuşi: o mare experienţă spirituală”, a primit The Silver Medal, acordată de Academie de doar 12 ori în 185 de ani, iar în anul următor, a fost ales, prin vot unanim, Membru de Onoare al acesteia. Apariţiile sale din 2016 în emisiunile unui post de televiziune, în cadrul cărora a vorbit despre artă, despre Salvador Dali şi Constantin Brâncuşi, au bătut toate recordurile de audienţă.