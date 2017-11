"Braşov 1987 - doi ani prea devreme", după trei decenii

Documentarul despre revolta de la Braşov, în regia lui Liviu Tofan, film produs de Muzeul de Istorie Braşov şi Televiziunea Română, a fost prezentat la Muzeul Naţional Cotroceni.

La eveniment au fost prezenţi, pe lângă regizorul Liviu Tofan, doi dintre protestatarii de la Braşov din 15 noiembrie 1987 - Marius Boeriu şi Dan Iacob-, preşedintele şi, respectiv, vicepreşedintele Asociaţiei "15 Noiembrie 1987 Braşov", scriitoarea Ana Blandiana, directorul Muzeului Naţional Cotroceni, Liviu Jicman, şi un public numeros.

Regizorul Liviu Tofan a spus că protestul politic de masă de la Întreprinderea de Autocamioane Braşov este foarte puţin cunoscut. "Am vrut să recuperez acest moment de istorie. Este un moment de istorie foarte important, foarte semnificativ şi foarte puţin cunoscut, din diverse cauze. Mi-a fost clar că măcar acum, la momentul aniversării a 30 de ani, să încercăm să îl recuperăm şi să rămână pentru azi, pentru mâine", a declarat regizorul, precizând că prin acest film "trebuie să le povestim tinerilor de azi ce s-a întâmplat atunci".

Documentarul prezintă filmul protestului de la Întreprinderea de Autocamioane Braşov (Steagul Roşu), de la greva spontană care a pornit în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, până la demonstraţia care a ajuns în centrul Braşovului, la sediile de partid (Comitetul Judeţean şi Comitetul Municipal / Primăria), şi modul în care a fost înăbuşită revolta.

Liviu Tofan a povestit că, în zilele care au urmat revoltei, au fost făcute sute de arestări şi anchete, dar la final, pentru a se "rezolva problema", au fost condamnaţi 61 de bărbaţi, dar nu pentru revoltă, ci pentru "tulburarea liniştii publice, ultraj contra bunelor moravuri" şi în final au fost deportaţi în alte zone ale ţării.

"Nicio femeie nu a fost condamnată. Când au hotărât la Securitate cum trebuie rezolvată problema, şi-au dat seama că trebuia rezolvată repede pentru că pe 14 decembrie avea loc conferinţa naţională a partidului. Fusese deja amânată cu o săptămână, de pe 7, din cauza revoltei de la Braşov. Conferinţa naţională a partidului era un eveniment extraordinar de important, ca un congres al partidului, se ţineau la cinci ani fiecare, şi ordinul de sus a fost să fie linişte, ştergeţi cu buretele, îngropaţi-o repede. De aceea s-au hotărât, au luat doar 61 de bărbaţi, muncitori, nicio femeie, niciun minor, au fost zeci de minori arestaţi şi anchetaţi, şi i-au condamnat pentru tulburarea liniştii publice, ultraj contra bunelor moravuri. (...) Documente nu există, victime sunt cei 61 de condamnaţi, câteva sute de anchetaţi şi niciun vinovat", a arătat Liviu Tofan.

Marius Boeriu a declarat că, în urma condamnării, au "fost deportaţi pe viaţă". "Dacă mai trăia Ceauşescu şi la ora actuală, noi am fi fost în continuare deportaţi. Dan (Dan Iacob - n.r.) a fost la Călimăneşti, eu am fost la Piatra Neamţ. Noi am fost bătuţi în beciurile Securităţii şi ni se spunea că pentru noi Braşovul nu mai există pe hartă. Cum a venit revoluţia, ne-au eliberat şi pe noi. Noi cred că suntem ultimii deţinuţi politici ai României", a spus Marius Boeriu.

Protestul a început la Întreprinderea de Autocamioane Braşov printr-o grevă spontană. Nemulţumiţi că li s-au tăiat salariile, pe lângă atâtea alte privaţiuni, muncitorii au ieşit în stradă. Lor li s-au alăturat mii de braşoveni, care au ocupat şi devastat sediile partidului comunist din oraş. Revolta de la Braşov a fost primul protest politic de masă din istoria comunistă a României.

"Braşov 1987. Doi ani prea devreme" va putea fi urmărit pe 15 noiembrie la Televiziunea Română. Pelicula va fi prezentată pe 16 noiembrie la Institutul Cultural Român de la Londra, la final de noiembrie şi început de decembrie la Hamburg. La Bucureşti filmul va putea fi văzut pe 12 şi 13 decembrie la Muzeul Țăranului Român, precum şi la Cinema Gloria, în Parcul IOR, au precizat organizatorii.