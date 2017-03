Prima seară de lectură publică „Dacă e marţi, scriitorii îţi citesc“ din luna martie îl are invitat pe Dan C. Mihăilescu care va citi un fragment dintr-o nouă carte aflată în pregătire la Humanitas, un volum despre Mircea Eliade.

Ediţia va avea loc, azi, de ora 19.00, la Librăria Humanitas Cişmigiu.

Evenimentul va marca, anticipat, aniversarea a 110 ani de la naşterea istoricului religiilor, pe 13 martie 1907. Mircea Eliade s-a stins din viaţă pe 22 aprilie 1986, la Chicago.

A făcut studii de filozofie la Bucureşti, încheiate cu o teză despre filozofia Renaşterii (1928), şi la Calcutta, India (decembrie 1928 - decembrie 1931). Şi-a susţinut doctoratul în filozofie, la Bucureşti, cu o lucrare asupra gândirii şi practicilor yoga (1933). Între anii 1933 şi 1940, simultan cu o intensă activitate teoretică, beletristică şi publicistică, a ţinut cursuri de filozofie şi de istoria religiilor la Universitatea din Bucureşti. În timpul războiului, a fost ataşat cultural al Ambasadei României la Londra (1940–1941) şi al legaţiei române de la Lisabona (1941–1945). În 1945, s-a stabilit la Paris, unde a predat istoria religiilor, întâi la École Pratique des Hautes Études (până în 1948), apoi la Sorbona. Invitat în SUA, după un an de cursuri ţinute ca Visiting Professor pentru „Haskell Lectures" (1956–1957), a acceptat postul de profesor titular şi de coordonator al Catedrei de istoria religiilor (din 1985, Catedra „Mircea Eliade") a Universităţii din Chicago.

Dan C. Mihăilescu este critic şi istoric literar. A publicat volume de eseuri despre Eminescu, Caragiale, Cioran, Blaga, generaţia ’27, literatura română în postceauşism ş.a. A făcut gazetărie aproape patruzeci de ani, a fost cercetător ştiinţific, a condus reviste, a semnat traduceri, prefeţe, ediţii etc. şI a fost realizatorul emisiunii „Omul care aduce cartea”, prezentată la ProTV. A publicat 16 volume de eseuri şi a deţinut rubrici în revistele Luceafărul, Transilvania, 22, Idei în dialog, România literară, Ziarul de duminică, Dilema veche, precum şi în Evenimentul zilei şi Jurnalul Naţional. Printre preocupările sale constante se află literatura memorialistică şi epistolară. Cele mai recente cărţi ale sale sunt „I.L. Caragiale şi caligrafia plăcerii: Despre eul din scrisori”, „Ce mi se-ntâmplă. Jurnal pieziş”, „Cartea ca destin. Daniel Cristea-Enache în dialog cu Dan C. Mihăilescu”, „Castelul, biblioteca, puşcăria” şi „Despre nerăbdarea de a fi răbdător (dialog epistolar cu Ciprian Măceşaru)” .