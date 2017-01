Discul care a primit cele mai multe voturi din partea publicului în cadrul campaniei „Votează discul de muzică clasică al anului 2016“ este albumul „Bach to basics“, semnat de violonistul Alexandru Tomescu.

Campania este organizată de Radio România Muzical. Albumul, care a devenit „Discul de muzică clasică al anului 2016 în România“, a primit 5546 voturi din partea publicului şi cuprinde, pe două discuri, integrala lucrărilor pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach.

„Este un disc care înseamnă foarte mult pentru mine, este foarte personal; în bookletul din interior veţi regăsi o poezie scrisă de tatăl meu legată de Ciaccona (n.r. din Partita a II-a) de Bach. Este un disc la care am muncit literalmente câţiva ani de zile pentru că am vrut să captez în el exact acea senzaţie pe care am avut-o la fiecare dintre concertele din turneul «Bach to basics» din 2013. Discul a fost înregistrat în 4 zile, am făcut 7 şnururi; nu are absolut niciun peticuţ, fiecare notă de aici face parte dintr-o integrală Bach de peste două ore şi jumătate“, spune violonistul Alexandru Tomescu.

Albumul „Bach to basics“ va putea fi reascultat la Radio România Muzical, pe 23 ianuarie, de la ora 19.00.