Eu şi teatrul, pe scurt...

Pe 2 august trecut am împlinit patru decenii de activitate neîntreruptă pe scenă. O fi mult, o fi puţin? Numai Dumnezeu ştie. Eu ştiu doar că a meritat. Pe deplin. Am trecut prin atâtea, am văzut şi-am învăţat atâtea. La Teatrul Naţional Bucureşti am jucat sub şapte directorate. Şi nimeni nu m-a dat afară. Acuma, mai am un pic până la pensia de pe hârtie, dar sunt încă activ şi cu poftă de lucru...

În toţi aceşti ani, aş spune că, printre toate cele, am învăţat să fiu OM. Unul drept, cinstit şi, mai ales, generos. Căci îmi permit să cred că generozitatea e caracteristica de bază a actorului care trăieşte pentru public şi prin public. Având drept adevărată răsplată aplauzele acestuia...

Am jucat în fel de fel de producţii, variate roluri. Sub diverşi regizori. Mici, mari, nepricepuţi ori geniali. Am cochetat o vreme chiar cu teatrul din subsoluri, aşa-zis independent. Şi aici încercându-se formule noi şi îndrăzneţe. Prin care se încearcă a fi puşi în valoare îndeosebi tineri actori fără angajament permanent, dar deplin dăruiţi acestei nobile profesii. I-am sprijinit şi eu pe cât am putut. Deoarece Shakespeare, Goldoni, Molière, Cehov, Caragiale, Brecht, Ionescu şi ceilalţi de oriunde au scris capodopere pentru artişti de toate vârstele. „Valoarea nu aşteaptă numărul anilor“, este ştiut. Ceea ce contează fiind determinarea, devotamentul, seriozitatea, munca şi talentul. Cu aceste calităţi, şansele lor există şi merită a fi încurajaţi, îndrumaţi, ajutaţi. Precum mulţi alţii, predecesori, astăzi faimoşi în domeniu, neîndoios. Spre a-şi îndeplini cât mai strălucit menirea de a sluji necondiţionat scena şi publicul său iubitor. Astfel ca TEATRUL să meargă, neîncetat, mai departe. Lumea având nevoie de el totdeauna, ca o hrană de suflet vitală. Vivat, crescat, floreat!

EUGEN CRISTEA