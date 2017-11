Festivalul de Teatru „Toma Caragiu” la Ploieşti

Cea de-a VII-a ediţie a Festivalului de Teatru „Toma Caragiu” se desfăşoară, până pe 5 noimebrie la Ploieşti. Până duminică vor fi prezentate 18 spectacole pe afişul cărora se vor regăsi numele unora dintre cei mai importanţi artişti români ai momentului: Oana Pellea, Mariana Mihuţ, Victor Rebengiuc, Marcel Iureş, Florin Piersic jr., alături de actori din tînără generaţie.

Programate la sediul teatrului, la Casă de Cultură a Sindicatelor, în noua sala a Teatrului pentru copii Ciufulici şi la Berăria Teatrului, spectacolele şi concertele celei de-a şaptea ediţii, producţii ale teatrelor naţionale sau independente din toată ţara, invită publicul atât la întâlnirea cu binecunoscuţi actori ai scenei româneşti cât şi cu tinere talente ale noilor generaţii.

Deschiderea oficială a Festivalului a avut loc aseară, la Sala Teatrului Toma Caragiu cu spectacolul Soldatul de ciocolată (sau Armele şi omul) de George Bernard Shaw, producţie a Teatrului Odeon Bucureşti şi Idolul şi Ion Anapoda (foto) - după George Mihail Zamfirescu la Sala Teatrului pentru Copii.

Programul spectacolelor:

Miercuri 1 noiembrie

Ora 18.30, Umbre - de Marilia Samper, regia Vlad Cristache, scenografia Vlad Cristache. Cu: Mariana Mihuţ, Victor Rebengiuc, Ana Ciontea, Gheorghe Visu, Mircea Rusu, Gavril Patru, Alexandra Sălceanu, Emilian Marnea (Teatrul Naţional Bucureşti) la Sala Teatrului Toma Caragiu.

Ora 21:00 N-ai tu treabă! - de Cătălin Ştefănescu după Dănilă Prepeleac de Ion Creangă, regia Alexandru Dabija, scenografia: Alexandru Dabija. Cu: Marcel Iureş, Alexandru Voicu, Andrei Seusan (Teatrul ACT Bucureşti), la Sala Teatrului pentru Copii.

Joi 2 noiembrie

Ora 18.30, O mie de motive - după „Every Brilliant Thing” de Duncan Macmillan, regia Horia Suru. Cu: Florin Piersic jr (Teatrul Point Bucureşti), la Sala Teatrului Toma Caragiu.

Ora 20.30, Kimberly - de David Lindsay-Abaire, regia Andreea Vulpe, scenografia Cristina Milea. Cu: Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă, Vlad Bîrzanu, Laura Creţ, Ioan Coman (Teatrul de Comedie), la Sala Teatrului pentru Copii.

Vineri 3 noiembrie

Ora 18.30, Rovegan - text Catinca Drăgănescu, regia Catinca Drăgănescu. Cu: Mihaela Teleoacă, Silvana Negrutiu şi Valentina Zaharia (Centrul de Teatru Educaţional REPLIKA), la Sala Teatrului pentru Copii.

Ora 18.30, Sânziana şi Pepelea - de Vasile Alecsandri, regia Alexandru Dabija, scenografia Cristian Rusu. Cu: Anca Hanu, Miriam Cuibus, Angelica Nicoară, Irina Wintze, Diana Buluga, Adriana Bailescu, Patricia Brad, Matei Rotaru, Ionuţ Caraş, Radu Largeanu, Cristian Grosu, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Dragoş Pop, Cristian Rigman, Miron Maxim, Silvius Iorga, Mihnea Blidariu (Teatrul Naţional „Lucian Blaga” Cluj-Napoca), la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Ora 20.30, Iarnă - de Jon Fosse, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Şi costumele Adrian Damian. Cu: Catrinel Dumitrescu, Andrea Gavriliu, Andi Vasluianu, Ştefan Lupu (Teatrul Nottara Bucureşti), laSala Teatrului Toma Caragiu.

Ora 22.00, Concert Ethnotic Cu: Irina Sârbu (voce), Cezar Cazanoi (flaut şi caval), Capriel Dedeian (chitară), Anatol Cazanoi (ţambal şi clapa), Laurenţiu Horjea (bas) şi Dragoş Mihu (tobe), la Berăria Curtea Berarilor

Sâmbătă 4 noiembrie

Ora 18.30, Era ok şi la 60!, un one man show cu Răzvan Vasilescu (Wonder Theatre Bucureşti), laSala Teatrului Toma Caragiu.

Ora 20.30, Oscar şi tanti Roz - de Eric-Emmanuel Schmitt, regia Petru Vutcarau, scenografia Tatiana Popescu. Cu: Ăla Mensicov, Ştefan Bourosu, Anatol Guzic, Laurenţiu Vutcarau, Alina Ţurcanu, Valeria Gârtan, Iuliana Vornicescu, Stanislav Cotrobăi, Liuba Român, Victoria Mardari, Dumitru Mamei, Maxim Chiriac, Artiom Perciun, Natalia Prodan (Teatrul Naţional „Eugene Ionesco” Chişinău), la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Ora 21.30, Concert Zoom Trio & Lăcrămioara Bradoschi şi Ion Radu Burlan - invitat special. Cu: Relu Despa (tobe), Andrei Frîncu (contrabas), Cristian Ducă (pian), Lăcrămioara Bradoschi (voce) şi Ion Radu Burlan (voce)laBerăria Curtea Berarilor

Ora 22.30, Zic-Zac - de Andrea Gavriliu, regia Andrea Gavriliu, scenografia Andreea Săndulescu. Cu: Andrea Gavriliu, Ştefan Lupu, Gabriel Costin (Godot Cafe Teatru Bucureşti) la Sala Teatrului pentru Copii.

Duminică 5 noiembrie

Ora 11.00, d’ECOurage - scenariul Andrea Gavriliu, regia Andrea Gavriliu, scenografia Valentin Codoiu. Cu: Andreea Bănică, Norbert Boda, Nicole Burlacu, Alexandru Chindris, Robert Danci, Blanca Dobă, Radu Dogaru, Denisse Moise, Alexandru Popa, Dan Pughineanu, Irina Sibef, Cosmin Stănilă, Maria Teisanu (Teatrul Naţional „Lucian Blaga” Cluj-Napoca), pe Esplanada Palatului Culturii.

Ora 17.00, Leul Ra - de Cezar Ghioca şi Marius Popa, regia Cezar Ghioca, scenografia Raluca Alexandrescu. Cu: Ciprian Teodorescu, Dalma Kovacs, Paula Rotar, Sebastian Marina, Mirela Bucur, Elena Popa, Claudia Ardelean, Sergiu Alius, Mona Codreanu, Liviu Popa, Costi Apostol (Teatrul „Andrei Mureşanu” Sf.Gheorghe), laSala Teatrului pentru Copii

Ora 18.30, Unchiul Vanea - de A.P. Cehov, regia Sânziana Stoican, scenografia Valentin Vârlan. Cu: Ioan Coman, Ana Creţu, Cristian Popa, Mădălina Anea, Paul Chiributa, Oxana Moravec, Lucia Ştefănescu Niculescu, Ion Radu Burlan, Mădălina Cobzaru (Teatrul Toma Caragiu Ploieşti), laSala Teatrului Toma Caragiu.