Festivalul „Enescu şi muzica lumii“, ediţia a XVlII-a

Festivalul Internaţional „Enescu şi muzica lumii“ a devenit în cei 18 ani ai existenţei sale cea mai importantă platformă de formare şi promovare a tinerilor muzicieni din România.

Ca în fiecare lună august din anul 1999 şi până în prezent, Festivalul Internaţional „Enescu şi muzica lumii“ propune tuturor celor aflaţi la Sinaia, pe întreaga vale a Prahovei şi nu numai, un afiş an după an mai complex. Ediţia a XVlII-a a festivalului, ce se va desfăşura între 8 şi 30 august 2017 la Sinaia şi Buşteni, are în program nu mai puţin de 18 concerte şi recitaluri, cele principale găzduite de superba sală a Casino-ului din Sinaia, prilej cu care vor putea fi ascultaţi şi văzuţi peste 300 de muzicieni români şi străini.

În organizarea Primăriei oraşului Sinaia şi a Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română“, avându-l ca iniţiator şi director artistic pe violoncelistul şi profesorul Marin Cazacu, Festivalul Internaţional „Enescu şi muzica lumii“ va atrage la Sinaia nu mai puţin de 4 orchestre, compuse din tineri şi foarte tineri muzicieni. Cele trei orchestre româneşti care vor concerta în această ediţie au în componenţă excepţionalii muzicieni din cele trei categorii de vârstă ale orchestrelor naţionale de tineret şi vor concerta în seri diferite, după încheierea stagiilor de pregătire aferente fiecărui concert.

Orchestra Junior dirijată de Gabriel Bebeşelea va cânta pe 12 şi 13 august, la Sinaia şi Buşteni, avându-l ca solist pe violonistul Ştefan Aprodu, într-un program Vivaldi, Haydn. Pe 15 august va concerta la Sala Casino Orchestra Romanian Sinfonietta, dirijor Horia Andreescu, solistă fiind celebra pianistă Elisabeth Leonskaja cu un program integral Beethoven. În sfârşit, Orchestra Română de Tineret dirijată de Cristian Mandeal, avându-l ca solist pe pianistul Andrei Licareţ va putea fi ascultată pe 30 august la Casino-ul din Sinaia, cu un program Weber, Beethoven, care reprezintă, în parte, programul cu care Orchestra Română de Tineret va participa la Festivalul Internaţional „George Enescu“ chiar în primul concert desfăşurat sub egida festivalului la Timişoara pe 2 septembrie, cu aceiaşi protagonişti de la Sinaia. Ulterior, orchestra va reveni în Festivalul „Enescu“ pe scena Sălii Palatului din Bucureşti pe 6 septembrie, sub bagheta lui Domingo Hindoyan, solist Sergio Tempo şi respectiv pe 24 septembrie alături de celebra Concertgebow Orchestra, în contextul programului internaţional Side by side.

Invitata specială a Festivalului „Enescu şi muzica lumii“ de la Sinaia va fi, pe 22 august, Orchestra Naţională de Tineret a Olandei, dirijor Mark Wigglesworth, solistă Simone Lamsma – vioară, cu un program Wagner, Korngold, Strawinsky.

Pornind de la clasele de orchestră sub îndrumarea marilor maeştri şi continuând cu concertele celor trei mari Orchestre de Tineret ale României şi recitalurile în care îşi demonstrează imensul potenţial tot mai mulţi membri ai acestor formaţii muzicale de elită, alături de apariţia unor mari nume ale solisticii româneşti precum Valentin Gheorghiu, Liviu Prunaru sau Marin Cazacu, avem imaginea puternică a unui stagiu de pregătire şi performanţă artistică de mare anvergură.

Aşadar, Sinaia, 8 – 30 august, Sala Casino şi nu numai, 18 concerte simfonice şi superbe seri camerale vor reprezenta agreabile posibilităţi de petrecere a timpului pentru locuitorii oraşului şi pentru cei aflaţi în vacanţă pe Valea Prahovei.