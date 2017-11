Festivalul Naţional de Teatru Independent, ediţia a V-a

Cea de-a V-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru Independent aduce la Bucureşti, între 9 şi 12 noiembrie, cele mai bune spectacole produse în ultimul an. În cele patru zile de festival vor avea loc 24 de reprezentaţii, programate în opt spaţii partenere - spaţii artistice independente din Bucureşti.

„Nopţile barbare”, spectacolul a cărei regie este semnată de Ingrid Bonţa, va fi prezentat în premieră absolută în cadrul festivalului, pe 11 noiembrie, de la ora 20.00, la Teatrul Coquette. Într-o interpretare inedită, actorii Ruxandra Bălaşu şi Ovidiu Uşvat îi vor readuce la viaţă pe tiranul Rege Şahriar şi pe fermecătoarea Şeherezada, construind universul celor ,,1001 de nopţi”. Pentru prima dată în Bucureşti, iubitorii de teatru vor putea urmări „Mioriţa”, o alegorie jucată şi cântată de Auăleu (Timişoara), Două ore - performance-ul cu elemente de video-mapping în care viaţa devine un joc contracronometru şi Trenul cu două locomotive, producţie a teatrului BIS Sibiu ce împleteşte muzica live cu poeziile lui Iustin Panţa.

Tot în cadrul acestei ediţii, FNTi lansează şi „O zi - un spectacol”, workshop-ul la care sunt invitaţi să se înscrie actori, regizori şi dramaturgi care au libertatea şi curajul să construiască un spectacol în 24 de ore.

Anul acesta, FNTi stă sub semnul prieteniei. Organizat pentru prima dată sub umbrela Asociaţiei Teatrelor Independente - organismul reprezentativ înfiinţat în cadrul ediţiei trecute, în prezenţa Ministrului Culturii, Corina Şuteu - festivalul reprezintă un punct de întâlnire al companiilor private de teatru din ţară. Nu mai puţin de 12 teatre independente din România vor participa şi în acest an la evenimentele dedicate elaborării şi implementării unei strategii comune pentru dezvoltarea acestui sector cultural. Godot Cafe-Teatru, Unteatru, Arte dell’Anima, Teatrul Luni de la Green Hours, Apollo111, Point, Teatrul de Artă Bucureşti, Teatrul Coquette, Teatrul Fix Iaşi, Auăleu, Teatrul Bis Sibiu şi Social Act Galaţi vor lua parte la mesele rotunde şi la întâlnirile cu reprezentaţi ai Statului.

Tot în cadrul evenimentului, directorii teatrelor independente prezente la festival îl vor cunoaşte pe Stephan Behrmann, dramaturg german şi Manager General al Asociaţiei Artelor Performative Independente, invitat special la ediţia cu numărul cinci. Acesta va fi prezent la o discuţie de lucru şi va împărtăşi din experienţa sa cu asociaţiile europene de succes, reprezentanţilor companiilor private de teatru.