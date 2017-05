Gala Extraordinară de Operă şi Balet la Iaşi

Opera Naţională Română din Iaşi organizează şi în acest an o Gală Extraordinară de Operă şi Balet. Evenimentul se va desfăşura mâine, începând de la ora 19.30, pe esplanada Palatului Culturii. Accesul la eveniment este gratuit.

Gala, al cărei program va cuprinde momente artistice deosebite în interpretarea soliştilor, a baletului, corului, Corului de copii „Juniorii Operei” şi a Orchestrei ONRI, are loc în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei. Managerul interimar al ONRI, Cosmin Marcovici, se numără printre cei care vor performa, interpretând canţoneta „Granada” de Agustin Lara. În program, se vor regăsi arii celebre, ca „Les filles de Cadix” (Léo Delibes), „La donna è mobile” (opera „Rigoletto” de Giuseppe Verdi), „Meine Lippen” (opera „Giuditta” de Franz Lehár), „Glitter and be gay” (opereta „Candide” de Leonard Bernstein), „Climb every mountain” (musicalul „Sunetul muzicii” de Richard Rodgers), „Csardas” (opereta „Silvia” de Emmerich Kálmán), în interpetarea soliştilor Cristina Grigoraş, Andrei Fermeşanu, Simona Titieanu, Lăcrămioara Maria Hrubaru-Roată, Irina Scafaru Roşu, Nicoleta Maier, acompaniaţi de corul şi orchestra Operei Naţionale Române Iaşi.

Soliştii de balet, conduşi de Dorina Cotorobai şi Sergiu Cotorobai, vor oferi momente din „Arleziana” de Georges Bizet, „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, „Imagine all the people” de Gigi Căciuleanu şi „Aida” de Giuseppe Verdi.

Întreg programul se va desfăşura sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Dirijorul Corului O.N.R.I. este Manuel Giugula, iar dirijorul Corului „Juniorii Operei” - Raluca Zaharia. Regia este semnată de Laura Vlădoiu.