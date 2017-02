Invitaţie la eşafod pe scena Naţionalului ieşean

PREMIERĂ NAŢIONALĂ. Spectacolul „Invitaţie la eşafod”, după Vladimir Nabokov, producţie a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, va fi prezentat, în această seară, de la ora 19.30, la sala Uzina cu Teatru.

Regia, traducerea, dramatizarea şi coloana sonoră sunt semnate de Ion Sapdaru. „Romanul «Invitaţie la eşafod» este cea mai criptată şi alegorică operă a lui Vladimir Nabokov din anii ‘30. Cu această capodoperă Nabokov îşi ia rămas bun de la limba rusă, după acest roman, îşi va scrie restul operei doar în engleză. Romanul include imagini cu amintiri care trec prin faţa ochilor minţii eroului Cincinnatus C. Acest om este condamnat la moarte şi îşi petrece ultimele sale zile într-un penitenciar bizar unde îşi scrie jurnalul, de fapt, textul romanului propriu-zis. (…) Au trecut ceva ani de când traducerea şi dramatizarea Invitaţiei la eşafod au aşteptat cuminţi într-un sertar împlinirea, adică spectacolul. Am revenit de câteva ori la text, am încercat să conving câţiva oameni şi iată, au trecut 12 ani. În sfârşit, piesa s-a făcut. Cincinnatus, eroul piesei noastre, este vărul lui Hamlet, fratele cneazului Mîşkin şi nepotul lui Don Quijote de la Mancha. Aidoma marilor ,,rude literare”, Cincinnatus trăieşte într-o lume a trivialităţii care capătă dimensiuni totalitare, o societate înarmată cu instrumente de tortură rafinate, dotată cu o maşinărie represivă de o cruzime ieşită din comun”, spune regizorul spectacolului. Universul bizar în care este nevoit să-şi trăiască viaţa Cincinnatus aminteşte de romanele lui Kafka, unde omul se zbate într-o societate grotescă alcatuită din indivizi ale căror reguli sunt inexplicabile iar descifrarea acestora e condamnată la insucces. Nabokov creează o lume terifiantă în care raţionamentele de orice natură sunt date peste cap. În această societate ,,cel normal este nebun, iar cel nebun este normal.

Distribuţia reuneşte actorii: Adrian Marele, Dumitru Năstruşnicu, Radu Ghilaş, Daniel Busuioc, Irina Răduţu Codreanu, Sorin Cimbru, Dumitru Florescu, Iuliana Budeanu, Anne Marie Chertic, Francisc Bucur, Radu Mihoc. Scenografia spectacolului este concepută de Alina Dincă Puşcaşu, iar asistenţi regie sunt Francisc Bucur şi Radu Mihoc. Invitaţie la eşafod este al treizeci şi unulea spectacol din cariera scenografei Alina Dincă Puşcaşu. „Am încercat să reconstitui acel spaţiu concentraţionar la care este condamnat Cincinnnatus de către societate, doar pentru că gândeşte altfel. Decorul auster şi costumele gen păpuşi de cârpă sunt inspirate din opera fotografului polonez Jan Saudek. Iubesc acest spectacol (…)”, mărturiseşte Alina Dincă Puşcaşu.