L’Om DadA la Paris, Londra și Bruxelles

În perioada 25-28 septembrie 2016, spectacolul L’Om DadA semnat de Gigi Căciuleanu se va juca pe trei importante scene europene: Apollo Théâtre din Paris, Sadler's Wells din Londra - cea mai renumită scenă de dans din capitala britanică și la Palatul Artelor Frumoase – Bozar - din Bruxelles.

Turneul este realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român, completând seria evenimentelor dedicate împlinirii a 100 de ani de la nașterea Dadaismului, mișcarea avangardistă care a zguduit ideile, opinia publică și fenomenul artistic sub impulsul libertății absolute.

2016 este un an plin de semnificații, marcând naționalul neaoș în universal, revolta românească ancestrală sublimată într-un curent estetic centenar și o matematică a aproximării, definită de Tristan Tzara, pe axa Moinești-Zürich, în congruență cu Paris-Bucureștiul lui Gigi Căciuleanu”, aşa cum declara artistul înainte de premiera bucureșteană.

L’Om DadA, spectacol de teatru coregrafic purtând amprenta lui Tristan Tzara și a lui Gigi Căciuleanu, surprinde ipostazele dadaiste ale omului contemporan, într-un limbaj care impresionează prin alăturarea emoției cu abstractul, a cuvântului cu mișcarea, a lipsei de sens cu sensurile profunde ale existenței aproximative. Dadaiste sau contemporane. "Toți suntem dadaiști, spune Gigi Căciuleanu. Defragmentăm, aruncăm ceva din noi pe scenă și în viață”.

L’Om DadA ni-l dezvăluie pe Gigi Căciuleanu și în ipostaza de actor, alături de tânărul și expresivul Lari Giorgescu, amândoi reușind să conducă publicul într-o poveste sensibilă despre ființa umană sau Omul aproximativ. Adică... “omul aruncat în lume la întâmplare... prins în pânza de păianjen a incertitudinilor planetare... a geografiei... a geografiilor... a istoriei... a istoriilor... cu destinul său… destinele sale…”.

Spectacol în limbile română şi franceză cu subtitrare în limba engleză.

L’Om DadA este o coproducţie a Teatrului Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, prin Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală "Ion Sava", cu "Gigi Căciuleanu Romania Dance Company" şi Fundația Art Production, beneficiind de sprijinul Institutului Cultural Român și al JTI.

Programul turneului:

PARIS - Apollo Théâtre, duminică 25 Septembrie 2016, ora 20:00, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 - Métro République. Bilete online (20 de euro): http://www.apollotheatre.fr/l-om-dada-lo1171.html

LONDRA – Sadler's Wells, luni 26 Septembrie, ora 19:45, Lilian Baylis Studio la Sadler's Wells, Rosebery Avenue, Londra, EC1R 4TN. Bilete (10 şi 15 GBP): https://secure.sadlerswells.com/production/44898. Reprezentaţia va fi însoţită, în foaierul teatrului, de Vernisajul Expoziției de Fotografie: The Making of: L’Om DAdA by Florin Ghioca, fotograful oficial al Teatrului Naţional din Bucureşti.

BRUXELLES – Bozar, miercuri 28 septembrie 2016, ora 20:00, Bozar, Salle M, Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles. Bilete (15 euro): http://www.bozar.be/fr/activities/118633-l-om-dada