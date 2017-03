„Măcelaria lui Iov”, un nou spectacol semnat Radu Afrim

Reîntors recent la Teatrul Naţional din Iaşi, nonconformistul regizor Radu Afrim a pus în scenă spectacolul „Măcelăria lui Iov”, un text provocator, semnat de Fausto Paravidino, unul dintre cei mai în vogă dramaturgi europeni ai momentului.

Piesa a avut, zilele trecute, premiera pe ţară, la Sala Teatru, a Naţionalului din Iaşi. Următoarele reprezentaţii ale spectacolului (nerecomandat persoanelor sub 16 ani) vor avea loc pe 7 şi 12 martie, de la ora 19.00.

În 2008, la Teatrul Naţional Timişoara, Radu Afrim aborda pentru prima dată un text semnat de tânărul dramaturg italian Fausto Paravidino, „Boala familiei M”. Afrim a revenit la Paravidino cu „Măcelăria lui Iov”, un spectacol despre care mărturiseşte că este construit în jurul unei frumoase poveşti de dragoste. O piesă despre trădare, despre vulnerabilitatea relaţiilor care, aparent, sunt imuabile. O privire lucidă aruncată asupra capitalismului.

La Naţionalul din Iaşi, Radu Afrim a mai montat „Dawn Way” de Oleg Bogaev, „Visul unei nopţi de vară” de William Shakespeare şi „Femeia mării” după Henrik Ibsen. „«Măcelăria lui Iov» este un text care generează sugestii, pune întrebări şi se referă la experiment în raport cu o dramaturgie scrisă într-o modalitate nouă pentru mine. Am studiat «Cartea lui Iov» fără să ştiu cu adevărat pe ce drum m-ar putea duce fiindcă, aici, se neagă puţin ceea ce ştiam din Catehism. Raporturile cu sacralitatea, cu misterul, cu Dumnezeu – asta mă interesa cel mai mult. Răul vine de la oameni, e pedeapsă divină – fiecare poate alege o variantă în funcţie de convingeri. Iov o va face după trei zile de tăcere şi va transforma experienţa răului în poezie şi filozofie. (…) Când am scris piesa eram preocupat şi de criza economică şi de mecanismele aproape obscure ale finanţelor, absurde uneori, atât de absurde că le-am văzut ca pe o antiteologie. Am fost impresionat de lecţiile lui Andrea Baranes. Am fost impresionat de metafora lui Marco Bersani care vede în pieţele financiare zei păgâni în căutarea sacrificiilor umane. Dar, mai ales, m-a interesat relaţia dintre liberalism (ca religie a egoismului) şi cultură, o relaţie în care solidaritatea socială şi iubirea de aproape nu reprezintă o opţiune. E un demers pentru care a trebuit să mă întorc în trecut ca să pot reprezenta actualitatea”, spune dramaturgul Fausto Paravidino.

Distribuţia spectacolului este formată din actorii: Emil Coşeru, Tatiana Ionesi, Ionuţ Cornilă, Ada Lupu, Andrei Varga, Horia Veriveş, Livia Iorga, Irena Boclincă, Brânduşa Aciobăniţei, Doru Maftei. Irina Moscu este cea care semnează scenografia, Andrei Cozlac – video mapping, Cristian Şimon – lighting design, Irina Creţu – asistent regie.