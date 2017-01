Muzica Beatles în ritm de flamenco şi jazz

Spectacolul „Beatles Flamenco Jazz“ va avea loc, în această seară, de la ora 20.00, la Teatrul Nottara din Bucureşti.

Accesul în sala de spectacol se va face începând de la ora 19.30.

Protagoniştii spectacolului sunt interpreta Irina Sârbu (foto) şi Lucas Molina, exoticul dansator din Buenos Aires. „Beatles Flamenco Jazz“ este un tribut adus legendarilor The Beatles, în cadrul căruia o serie de artişti talentaţi vor explora, într-o manieră non-conformistă de jazz şi flamenco, celebrele hituri ale britanicilor, invitându-ne să „ardem“ într-o seară plină de viaţă, culoare şi romantism. Muzica şi dansul, corzile chitarelor, bătăile cajonului sau ale castanetelor de Flamenco vor fuziona cu sunetele de jazz, făcându-ne să aclamam la sfârşitul serii: Ole!

Artiştii implicaţi în proiect au fost aleşi special pentru a da viaţă acestui eveniment inedit, în premieră în România. Irina Sârbu şi Lucas Molina vor fi asistaţi de câţiva talentaţi reprezentanţi ai noului val de instrumentişti de jazz din România, reuniţi sub titulatura Jazz Syndicate: Costin Roşu – saxofon, Sorin Zlat – pian, Liviu Negru – chitară, Seby Yoo – bass, Laurenţiu Ştefan – baterie.

Irina Sârbu este una dintre cele mai fermecătoare apariţii şi voci ale scenei de jazz româneşti, prezenţă vocală caldă, catifelată, cu străluciri estompate şi mlădieri insinuante, dublate de sensibilitate, temperament exploziv, atunci când este cazul, şi imaginaţie improvizatorică.

„Când eram în liceu, nu trecea o zi fără să ascult caseta mea cu The Beatles. Îmi dau seama că, atunci, mă atrăgea la muzica lor povestea. Iar acum, mesajul, pe care am ajuns să îl înţeleg, la fel ca în jazz. Mă bucur să mă întâlnesc cu această muzică într-un cadru deosebit, alături de muzicieni de excepţie. Va fi, cu siguranţă, o seară în care temele cunoscute, semnate The Beatles vor suna altfel, fără să îşi piardă însă nimic din frumuseţe şi profunzime“, spune Irina Sârbu.

„Acest proiect este pentru mine o nouă etapă artistică în carieră, prin care pot aduce influenţa flamenco într-un eveniment special. Mai mult, înainte de acest proiect doar apreciam muzica celor de la The Beatles, fără să fiu fan. Acum, am ajuns să o cunosc în profunzime şi să îi înţeleg complexitatea, ceea ce a însemnat o îmbogăţire a experienţei mele artistice“, afirmă Lucas Molina.