S-a deschis sezonul

La Filarmonica „Paul Constantinescu“. Din municipiul Ploieşti. Joia trecută, şi eu aflându-mă-n sală.

Ca să revăd pe scenă doi muzicieni remarcabili cert. Maturitatea şi tinereţea, într-un efort conjugat. Şi o orchestră cu peste şase decenii de existenţă neîntreruptă. Sper să se-mplinească-n cordari cât mai degrabă posibil. Ca să strălucească aşa cum o ştiu de nişte ani buni...

Nu spun prin aceasta că n-ar fi ţinut piept celor scoşi în faţă. Radu Postăvaru fiind dirijoru-i, de o vreme-ncoa’. Aproape cincantenar, deci cu experienţă. Un om de nădejde, care ştie cu ea ce să facă. Mai cu seamă când are solist un violonist al naibii de bun. Tânăr, da’ priceput evident a umbla pe cetera veche, cu sunet cristal. Nu doar siguranţa-n arcuş remarcându-i din plin. Ci şi variaţia binevenită de stil. Nuanţarea, iuţeala, fineţea, supleţea. Ajutându-l toate să-i cânte ales pe Ceaikovski, Ysae şi Bach. Are potenţial valoros, fie ca soarta să-l ducă pe culmi. Fincă Stefan Tarara ar merita. Spre mândria noastră, pe plai mioritic, că e şi român, din părinţii lui. Declar la gazetă că vreau să-l aud pe viu cât mai des. Şi-oi merge în scopul acest unde s-o putea. Ştiu, fără discuţii, că n-oi regreta. Iar pe ploieşteni din nou i-oi călca, nu peste mult timp, că jazzul propus în programu’ lor e ispititor...