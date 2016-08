Păpuşile ocupă Craiova

Cea de-a III-a ediţie a Festivalului „Puppets Occupy Street“ – Fire Edition se desfăşoară, zilele acestea, la Craiova, fiind primul festival de arta animaţiei din România care are loc exclusiv în spaţii neconvenţionale.

Evenimentul este organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri“ şi Primăria şi Consiliul local Municipal Craiova şi a fost creat pentru comunitate, aducând la un loc companii de teatru private şi artişti independenţi. Festivalul îşi va închide porţile pe 1 septembrie.

Potrivit organizatorilor, în cadrul festivalului vor fi organizate circa 200 de evenimente, dintre care aproape jumătate sunt reprezentaţii teatrale care vor fi prezentate, pe parcursul celor opt zile, de 12 trupe şi artişti din 11 ţări: Venezuela, Argentina, Italia, Spania, Ungaria, Turcia, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Polonia ?i România.

Deschiderea oficială a festivalului a avut loc ieri seara, cu „Puppet’s Parade“ urmată de un concert susţinut în centrul ora?ului de trupa Konthrast din Cluj-Napoca.

O altă paradă a păpuşilor gigantice şi a carelor alegorice va anunţa închiderea oficială, pe 1 septembrie, şi va fi însoţită de două evenimente cel puţin la fel de spectaculoase: „Fire Fashion“ –prezentarea colecţiei Haute Couture by Florin Burescu, şi „The Path of The Fire“ – reprezentaţie oferită de Fire Theatre Mime Company, din Bulgaria.

Craiovenii se vor bucura nu numai de reprezentaţii teatrale şi animaţie stradală, ci şi de expoziţii de scenografie, ateliere de creaţie, proiecţii de filme de animaţie, concerte rock şi de muzică balcanică. Pe lângă păpuşile gigantice unicat, create special pentru festivalul de la Craiova, publicul va putea admira un dragon impresionant, de peste 13 metri lungime, dar şi care alegorice. Participanţii la paradă vor avea parte şi de alte manifestări deosebite: o inedită videoproiecţie pe clădirea Palace, realizată de actorul Marin Fagu (cel care a compus în ediţia trecută imnul festivalului – n.r.) sau jonglerii cu foc şi flăcări, dar şi o serie de 12 ateliere de creaţie, pentru toate vârstele.